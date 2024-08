València rep 21.400 creueristes en tres dies, mentre Catalá continua sense concretar les restriccions anunciades per al 2026

Milers de creueristes ocuparan entre dijous i el dissabte els carrers de València en ple debat sobre els límits al turisme de masses. Segons la previsió de l’Autoritat Portuària de València (APV) durant aquests tres dies atracaran en el port cinc vaixells amb 21.400 creueristes, que com a màxim passarien entre set i onze hores lliures a la ciutat. Després d’ells, no hi ha previstes noves arribades fins al dijous 29 d’agost. La previsió per enguany és l’arribada de 272 vaixells amb 793.605 passatgers.

Compromís va aportar dimarts les dades obtingudes de l’APV mateixa i va criticar que la presència fugaç d’aquestes desenes de milers de persones difícilment generarà un impacte econòmic, més enllà del balanç mediambiental negatiu provocat pel mitjà de transport amb què van arribar a la ciutat.

“La major part d’aquests turistes, que desembarquen desdejunats i en molts casos han de tornar al vaixell a temps per a dinar, no sols és que no pernocten a la ciutat, és que ni tan sols hi mengen. Si els seus operadors turístics no els expliquen la cultura local de l’esmorzar, cosa que dubte, la major part, al marge del que consumisquen de passada en els supermercats i les botigues per a turistes, no deixen a penes un euro en la ciutat. I el cost per a València, en el terreny ambiental òbviament, però també en costos ordinaris com la neteja i el manteniment de l’empremta que deixen darrere seu és, en canvi, altíssim”, va exposar la portaveu de Compromís per València, Papi Robles.

Per això des de Compromís van reclamar al govern municipal mesures urgents per a reconduir aquest tipus de turisme de benefici zero i cost alt, que a més genera molèsties enormes als veïns de la ciutat, especialment als del centre, pel fet d’incorporar en un nombre reduït de carrers milers de ciutadans en un marge estret d’hores del dia en què es concentren a més bona part de la jornada laboral.

En aquest sentit, ja el mes de juny passat des de Compromís es va proposar que el govern municipal adoptara unes mesures inicials i d’urgència per a tractar d’anar reconduint la situació. “Si el PP i Vox les hagueren adoptades, el nombre de turistes que podria desembarcar aquesta setmana ja s’hauria reduït a la meitat, però Catalá va preferir reaccionar insinuant que estava ultimant un pla propi del qual encara no tenim cap notícia. I el balanç negatiu que deixa cada creuer en la ciutat continua augmentant”, ha afegit Robles.

L’alcaldessa, María José Catalá, va anunciar el 25 de maig passat en un acte organitzat per Las Provincias que el 2026 es prohibirà l’atracada de megacreurs en el port de València, que a més, llevat que els procediments judicials que hi ha en tràmit ho impedisquen, estarà afectat per les obres de l’ampliació nord. No obstant això, no es van donar més detalls sobre les embarcacions que quedarien vetades, més enllà de deixar caure en un altre acte organitzat per El Mundo el mes de juny passat que la idea és que només puguen accedir-hi els que facen almenys una nit a la ciutat o, en defecte d’això, que no tinguen més de 750 passatgers. Tot i això, tot està pendent encara d’acord amb el sector i amb l’APV, per la qual cosa encara no s’ha produït cap anunci oficial sobre aquest tema.

Encara que pot semblar que hi ha marge de temps fins al 2026, la realitat és que d’ací a uns pocs mesos començaran a tancar-se les escales per a aquest exercici, ja que les del 2025 estan ja pràcticament definides, per la qual cosa caldrà tindre clar el marc legal amb vista a les diferents companyies de creuers.

Servei especial de l’EMT

Com va denunciar ja Compromís fa també unes setmanes, els costos que l’arribada de creuers tenen en la ciutat s’estenen a múltiples nivells, alguns dels quals, posant els diners públics al servei d’aquestes corporacions turístiques, com exemplifica el desviament d’autobusos de l’EMT del servei regular per a oferir serveis especials als passatgers que desembarquen en el port.

“D’una banda, tenim la pressió turística de persones que entren a la nostra ciutat i la incomoditat que generen; de l’altra, l’altíssim cost econòmic, amb un balanç absolutament negatiu; i finalment i no menys important, tenim la contaminació que genera i la baixada de la qualitat de la salut de les persones que hi vivim. Les dades fan por: el port genera 2,7 milions de tones de CO₂ a l’any. I si ens centrem en l’òxid de nitrogen i l’òxid de sofre, que són dos elements que ataquen directament la salut de les persones que els respiren, parlaríem d’unes aproximacions de 1.200 tones en el cas de l’òxid de nitrogen i de 300 tones en el cas del sofre. Una barbaritat”, resumeix la dirigent valencianista.

Per aquest motiu, coincidint amb aquest nou episodi d’alt impacte negatiu dels creuers a la ciutat, des de Compromís reclamen que s’atenguen les seues propostes o que l’alcaldessa mostre ja les seues. “Aquest problema necessita mesures urgents. María José Catalá pot assumir les nostres o tractar de proposar-ne i impulsar-ne unes altres de millors. No tinguen dubte que ho desitgem. Però ara com ara el que fa és estar de braços plegats, i la situació, en aquest cas com en molts altres, és que València es deteriora progressivament davant la seua passivitat des que ella governa”, va concloure Robles.

El PP acusa Compromís d’inacció durant 8 anys

Sobre les crítiques de Compromís, fonts municipals van preguntar a Robles per què en dues legislatures l’alcalde Joan Ribó i el seu equip de Govern no van prendre “ni una mesura contra el turisme de creuers, ni tan sols per a fomentar la cultura de l’esmorzar, com assenyala Papi Robles, que hauria de fer autocrítica i destacar que la falta de regulació prèvia fa que ara s’hagen d’abordar mesures per a controlar el turisme tant en tema de creuers com en el d’apartaments turístics, per als quals Compromís no sols no va regular, sinó que va relaxar la normativa, com és el cas dels apartaments en baixos que es van autoritzar el 2018 amb Ribó com a alcalde, per què no li demana explicacions d’aquesta mesura?”.

A més van afegir que és el govern municipal del PP i de Vox “el que pren mesures i, com ja va anunciar l’alcaldessa, es regularà el tema dels megacreuers a la ciutat, perquè, mentre uns altres han estat huit anys mirant cap a una altra banda, el PP treballa en solucions i consens”.

En aquest sentit, van assegurar que “és rotundament fals que l’EMT haja fet serveis especials relacionats amb creuers i el que no es pot negar a qualsevol persona és l’accés a l’EMT en parades ordinàries, que és el que passa diàriament per part de creueristes, que abonen el bitllet en accedir-hi”.

A més, van demanar a Papi Robles “que no criminalitze el turisme de creuers, que està a un pas d’encoratjar la turismofòbia, cosa que s’ha d’evitar, perquè els assenyalaments de sectors econòmics poden tindre conseqüències greus”.