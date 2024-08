València vol instal·lar esculls artificials a les platges del sud, afectades per l'ampliació del Port, per evitar-ne la regressió

Esculls artificials com a solució a la regressió de les platges del sud de València. L’alcaldessa María José Catalá anunciava aquesta setmana a Santander que, en el marc de la Capitalitat Verda Europea, l’Ajuntament treballarà per a implantar un sistema d’esculls artificials en les platges del sud de la ciutat per a evitar la regressió de les platges i que els temporals no s’engulen l’arena.

“Es tracta d’una iniciativa altament demanada pels veïns del Saler i volem treballar amb ells i l’equip d’investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV), que ja han fet els primers estudis”, explicava Catalá.

Aquest sistema d’esculls artificials suposa una mesura correctora de la degradació de les aigües costaneres i de la disminució de població de peixos. “València va instal·lar el primer escull artificial d’Espanya el 2014 en la platja de la Malva-rosa i ha funcionat bé. Ara volem implantar aquest sistema en les platges del sud de la ciutat” explicava.

En el cas de la platja de la Malva-rosa, el primer escull subaquàtic artificial d'Espanya, l'estructura es va instal·lar a 180 metres de la costa i a tres metres de profunditat, ja que a més profunditat el seu efecte contra la degradació de la platja seria nul.

L’alcaldessa de València participava dilluns passat a Santander en la taula redona ‘L’adaptació al canvi climàtic a les ciutats’, organitzada per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, juntament amb l’alcaldessa de Santander, Gema Igual; la consellera de Medi Ambient i Canvi Climàtic de la Xunta de Galícia, María Ángeles Vázquez Mejuto; i el conseller de Foment, Ordenació del Territori i Medi Ambient del Govern de Cantàbria, Roberto Media.

El port de València, principal culpable de la regressió

Diferents experts consideren el port de València el principal responsable de la situació en què estan les platges del sud de la capital valenciana. Sense anar més lluny, un informe elaborat per investigadors de l’Institut Cavanilles de la Universitat de València revela que, arran de la construcció del dic nord de la polèmica ampliació de la infraestructura portuària, s’ha perdut la meitat de l’arena de les platges. La superfície de les platges de Pinedo, el Saler i la Garrofera ha passat de tindre 170 hectàrees d’arena en la dècada dels anys 90 a 43 el 2022, cosa que suposa la pèrdua d’un 70% en 30 anys.

La precària situació de la costa al sud de la capital valenciana va propiciar que Costes duguera a terme l’any passat un projecte de regeneració de les platges de l’Arbre del Gos, el Saler i la Garrofera erosionades, entre altres causes, per les diferents ampliacions del port. El cost d’aquesta actuació, que va finalitzar l’octubre del 2023 després d’uns 10 mesos d’execució, va ser de 28 milions d’euros i es va comptar amb finançament dels fons europeus.