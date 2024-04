Catalá, sobre la posible recuperación de edificabilidad del Valencia CF: “No llegará agosto sin que el Ayuntamiento tome una determinación”

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confirmado este jueves la información avanzada hace 24 horas por elDiario.es en relación a la posibilidad de que el Valencia CF pueda recuperar la edificabilidad prevista en la actuación territorial estratégica (ATE) a partir del 3 de agosto si no se aprueban antes las fichas urbanísticas que establecen las condiciones que debe cumplir el club para poder rentabilizar la mencionada edificabilidad.

Según Catalá, “gracias a la acción del Gobierno de Ximo Puig y del anterior Gobierno local está vigente el planeamiento de 2015 establecido en la ATE porque lo pone en blanco sobre negro en el decreto de caducidad y sí se fija una suspensión de licencias por dos años, la pregunta es si desde 2022 cuando se aprobó la caducidad durante dos años ¿qué hicieron?; absolutamente nada”.

La alcaldesa añadió que a partir de ahí “no va a llegar agosto sin que el Ayuntamiento tome una determinación que sigue la misma línea que he apuntado desde el primer momento; ni un beneficio, ni una prebenda para el Valencia CF, máxima exigencia y estricto cumplimiento con la ciudad y con el valencianismo” y ha añadido que es ella la única que se ha mantenido desde el primer momento en esta posición: “Los demás cada día dicen una cosa, primero no al convenio, después no a las fichas, ahora sí a las fichas pero con convenio, cuando ellos tramitaron las fichas pero sin convenio, por lo que yo pediría coherencia porque están haciendo el ridículo”, ha dicho Catalá refiriéndose a Compromís y el PSPV.

La primera edil ha insistido al club en que “las obras se inicien y las obras estén en una buena situación para empezar a hablar de otras cuestiones”, en alusión al convenio. Con todo, Catalá no ha explicado cómo piensa aprobar las fichas urbanísticas antes de agosto, ya que para eso necesita los votos de al menos de uno de los partidos de la oposición, puesto que Vox, su socio de Gobierno, siempre se ha negado a apoyarlas. La alcaldesa tampoco ha convocado aún la anunciada junta de portavoces para tratar el tema.

Reacciones de Compromís y PSPV

Al respecto, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha comentado que “Catalá está muy nerviosa, por lo que intenta enredar con mentiras” ya que “la realidad es que, desde el primer momento ha trabajado para Lim, facilitando que vuelva a engañar a la ciudad y al valencianismo, abriéndole las puertas a que haga un pelotazo con un estadio cutre pagado a precio de oro”.

Según Robles, ella misma se descubre en sus declaraciones: “Dice que aprobamos las fichas en febrero de 2023 sin convenio, y después con voz bajita y muy rápida dice que se trataba de una aprobación inicial. Como dijimos en ese momento, cuando Joan Ribó era alcalde, sin convenio no hay fichas . Si las hubiéramos aprobado, como dice ella, ahora no debería realizarse este trámite. La realidad es que Compromís siempre puso los intereses de la ciudad por delante de los Lim, y Catalá está nerviosa y hace el ridículo”.

La portavoz de la coalición valencianista ha insistido en que, como le trasladó a la propia Catalá, “sin convenio no hablamos; para un convenio a la medida de Lim que no cuente con Compromís, para un convenio de un estadio 5 estrellas de 70.000 espectadores, con uso gratuito del Ayuntamiento como está firmado y posibilidad de pista de atletismo, con un aparcamiento de 3.500 plazas y un polideportivo como merece Benicalap, sí que nos ponemos a disposición del Gobierno”.

El portavoz socialista adjunto, Borja Sanjuán, ha criticado que “las declaraciones de Catalá demuestran una gran incapacidad ya que más de la mitad de los dos años en los que han estado suspendidas las licencias ha sido con ella como alcaldesa”.

Sanjuán ha añadido que lo que ha venido a decir la alcaldesa es que “de que ella no trabaje o de que no se atreva a plantarse ante Peter Lim tiene la culpa el resto” y ha destacado que “la realidad es que ahora mismo el Ayuntamiento puede aprobar lo que quiera, tiene la sartén por el mango y la capacidad de poner límites a Lim y lo que está diciendo es que no quiere hacerlo porque a estas horas nadie sabe lo que quiere la señora Catalá”. El edil socialista ha lamentado que hace una semana que anunció una junta de portavoces y que aún no les ha convocado y ha recordado que “Ximo Puig y Sandra Gómez fueron valientes para plantarse ante Lim y el problema que tenemos ahora es que parece que Lim está más cerca del despacho de alcaldía”.

Sanjuán ha afirmado: “Lo que tenemos que hacer ahora como Ayuntamiento es aprobar unas fichas y un convenio que limiten lo que puede hacer Lim en el Valencia CF y pedirle un aval y una garantía económica”.