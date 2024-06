Empresarios de apartamentos turísticos recibieron información sobre la moratoria el mes en que se dispararon los proyectos en València

El pleno del Ayuntamiento de València aprobó el pasado 28 de mayo por unanimidad de todos los partidos representados (PP, Compromís, PSPV y Vox) una moratoria de licencias para nuevos apartamentos turísticos en toda la ciudad, salvo en Ciutat Vella y en el Cabanyal donde ya existían unas restricciones específicas.

El informe que sirvió de apoyo para justificar la medida puso de relieve que en todo 2023 se pidieron 456 licencias o declaraciones responsables y hasta finales de mayo de 2024 se habían pedido 733. De ellas, 60 se pidieron en enero, 63 en febrero, 50 en marzo, 54 en abril y nada más y nada menos que 506 en mayo.

Así pues, el último mes hábil para solicitar licencia (411) y presentar declaraciones responsables (95) se disparó el número de proyectos presentados en el Ayuntamiento de València. Ese mes fue convulso para el sector puesto que de alguna forma a principios de mayo diferentes empresarios empezaron a tener constancia sobre una posible moratoria, situación que podría estar detrás de ese importante incremento.

Este fue uno de los temas más polémicos que se trataron en la asamblea de la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC) que tuvo lugar el martes 14 de mayo, dos semanas antes de aprobarse la suspensión de licencias en el pleno municipal.

Según han asegurado las fuentes consultadas por elDiario.es, en un momento de la reunión se recriminó a la directiva el que no hubieran informado de nada a los socios sobre la posible moratoria cuando cuatro días antes de la asamblea, en un foro de la entidad, diversos miembros ya afirmaron que les había llegado por diversas vías que se iba a aprobar la moratoria el 28 de mayo.

Según las mismas fuentes, el presidente de AVAEC, Eric Sanjaime, y su equipo afirmaron que se trataba de meras especulaciones que no iban a compartir con los asociados sin estar confirmadas oficialmente. Ante la insistencia de uno de los socios, que afirmaba que en otras ocasiones sí que se han compartido rumores que pudieran afectarles, la directiva comentó que tuvieron una primera noticia el jueves anterior a la asamblea, es decir, el 9 de mayo, a las 14.30 horas, aunque sin concretar más. Sanjaime insistió en que se trataba de especulaciones y como ejemplo añadió que el mismo día de la asamblea por la mañana le había llegado la información por otra vía.

Consultadas fuentes de la AVAEC por elDiario.es sobre si por aquellas fechas tuvieron constancia a través del Ayuntamiento de que se iba a aprobar la moratoria el 28 de mayo, han negado rotundamente esta opción y han desmentido que en algún momento de la asamblea se hablara de posibles filtraciones desde el Ayuntamiento.

Con todo, no está claro que las 411 solicitudes de licencia que se hicieron en el mes de mayo vayan a ser aceptadas, incluso las 20 presentadas en el mes de abril. El motivo es que para estos permisos todavía no habría finalizado el plazo que legalmente tiene el Ayuntamiento para resolver una licencia, que es de dos meses. Así que estas también podrían quedar paralizadas.

Un edificio de apartamentos recorta un aparcamiento en altura en el Cabanyal

El concejal del Grupo Municipal Socialista Borja Sanjuán ha anunciado que presentará una moción para que María José Catalá revoque la licencia que ha permitido que una empresa construya apartamentos turísticos en el Cabanyal en lugar del aparcamiento para los vecinos y vecinas que había establecido el Plan Especial que aprobaron los socialistas cuando gestionaban la concejalía de Urbanismo.

“María José Catalá no puede estar permanentemente contradiciendo y faltando a la palabra que este Ayuntamiento, independientemente del partido político que ostente el gobierno en cada momento, ha dado a los vecinos y vecinas. No puede hacer en el Cabanyal lo que ha hecho, por ejemplo, en Pérez Galdós. No puede ser que este Ayuntamiento se comprometa con los vecinos y vecinas del Cabanyal a que van a tener unas dotaciones, en este caso unos aparcamientos en altura que son muy necesarios en un barrio que no tiene aparcamiento suficiente y, en lugar de eso, permita que se levanten más apartamentos turísticos que están expulsando a los vecinos y vecinas de su barrio”, ha manifestado.

El concejal socialista se expresó en estos términos tras conocer que el Ayuntamiento de València ha permitido a una empresa iniciar la construcción de un bloque de apartamentos turísticos en una parcela del Cabanyal que estaba reservada para la construcción de uno de los aparcamientos en altura que se previeron en el PEC. Y todo ello, ha subrayado, sin que el gobierno del PP y Vox hicieran nada para que desde Urbanismo se denegara la licencia.