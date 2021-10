Una encuesta de Compromís refuerza la opción de que Joan Ribó repita como candidato a la alcaldía de València

El alcalde de València, Joan Ribó, aplazó un año la decisión sobre su posible repetición como candidato a la alcaldía por Compromís, preguntado al respecto en una entrevista con elDiario.es el pasado mes de mayo.

"De eso no voy a hablar hasta dentro de un año. Ahora tengo mucha faena, no es un elemento que sea necesario. El año que viene será cuando empecemos a pensar en las elecciones y entonces tomaré una decisión. Yo ya tengo una edad, no soy un chico de 15 años, pero la verdad es que me quedan muchas cosas por hacer. Por lo tanto, no lo sé, me lo pensaré", dijo el primer edil.

Un elemento importante para tomar la decisión definitiva serán a buen seguro las encuestas y sondeos que maneja la coalición de izquierdas y, en ese sentido, la última que ha realizado no deja lugar a dudas ni tampoco mucho margen para asumir riesgos. Refuerza por tanto la teoría de que Ribó volverá a ser el candidato para retener el principal Ayuntamiento de la Comunitat Valenciana.

Y es que, según un sondeo realizado por la coalición valencianista en la ciudad de València entre la segunda y la tercera semana de septiembre a 900 personas arroja una reedición del gobierno de izquierdas al lograr Compromís un 26,6% de la intención de voto (un punto menos que en 2019) y un 23,4% el PSPV (cuatro puntos más), en total un 50%, frente al 46,4% del bloque de derechas, donde el PP obtendría una intención de voto del 27,1% (5,3 puntos más), Vox del 9,9% (2,7 puntos más) y Ciudadanos se desplomaría, aunque mantendría la representación con un 9,4% (8,2 puntos menos). Unides Podem bajaría del 4,2% al 1,7%.

De estos resultados se deduce que Compromís y PSPV podrían seguir gobernando mientras estén entre los tres partidos más votados y destaca el aumento del PP, que volvería a ser el partido más votado gracias al desplome de Ciudadanos.

En cuanto a los candidatos, los más valorados serían Joan Ribó (Compromís) con un 26%, María José Catalá (PP) con un 19% y Sandra Gómez (PSPV) con un 15%.