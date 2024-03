Europa afirma que el Puerto de València no ha pedido fondos para su polémica ampliación y advierte sobre la Red Natura 2000

El dique de abrigo de la ampliación norte del Puerto de València tuvo un coste de 203 millones de euros, de los que 74 fueron aportados por la Unión Europea entre los años 2009 y 2012, cuando finalizaron las obras.

Llama la atención, sin embargo, que para la segunda fase del proyecto que tendrá un coste de 660 millones de euros consistente en la construcción de los muelles sobre los que se asentará la futura terminal de contenedores, desde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) no se ha pedido financiación a Bruselas.

La Comisión Europea lo constata en una respuesta escrita, a la que ha tenido acceso elDiario.es, a la eurodiputada Marie Toussaint, del grupo Verts/ALE, que entre otras cuestiones, preguntó si “considera la Comisión que debe recibir fondos europeos la ampliación norte del Puerto de València, careciendo de evaluación ambiental el actual proyecto, y afectando a un espacio incluido en la Red Natura 2000”.

En su respuesta, fechada el pasado 14 de marzo, la Comisión afirma que “las autoridades nacionales competentes deben decidir, con arreglo a la Directiva de evaluación de impacto ambiental (EIA), si es necesaria una nueva evaluación de impacto ambiental para la ampliación propuesta del Puerto de València”.

Además, advierte de que “con arreglo a la Directiva sobre los hábitats, antes de aceptar un proyecto que pueda afectar significativamente a un espacio Natura 2000, las autoridades competentes deben evaluar y confirmar adecuadamente que no habrá repercusiones para el espacio” y añade que “la EIA establece procedimientos de recurso específicos para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de la decisión adoptada por la autoridad competente, o de la ausencia de tal decisión”.

Sobre la financiación de las obras, la Comisión afirma que “por el momento” no tiene conocimiento “de proyectos directamente relacionados con la ampliación al norte del puerto de Valencia”.

Sin embargo, sí que existen fondos para su conectividad con el ferrocarril: “En el período de programación 2021-2027, está previsto que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) apoye la mejora del acceso a los puertos por ferrocarril para aumentar la conectividad intermodal en el marco del programa operativo plurirregional del país. Así pues, la ampliación del Puerto de Valencia no ha sido financiada por el FEDER ni por el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). Sin embargo, un proyecto en curso cofinanciado con cargo al MCE1-Transporte tiene por objeto mejorar la conexión ferroviaria con el puerto”.

Desde la Comisión afirman que “los fondos de la política de cohesión y del MCE se conceden en consonancia con el acervo de la UE y, particularmente, en consonancia con la legislación medioambiental vigente” y advierten de que “los proyectos que puedan afectar significativamente al medio ambiente deben cumplir las disposiciones aplicables del Derecho medioambiental de la UE”.

Así, el Plan de Recuperación y Resiliencia español también incluye “proyectos relacionados con la accesibilidad y la sostenibilidad del puerto de Valencia; los hitos y objetivos incluidos en esta inversión se evaluarán en la cuarta, séptima y décima solicitudes de pago”.

La diputada de Compromís en las Corts Valencianes Paula Espinosa ha comentado que “el que la comisión Europea no tenga constancia de proyectos directamente relacionados con la ampliación del Puerto de València es una evidencia de que sus impulsores saben que nunca superará una evaluación ambiental en condiciones”

Espinosa ha añadido que “un proyecto como este no puede aspirar a fondos europeos por afectar directamente en un espacio de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, como es la Albufera”, puesto que “la Comisión solo financia proyectos que cumplen con la normativa ambiental y la ampliación norte del Puerto es un atentado ecológico se mire por donde se mire”, por lo que ha asegurado que desde Compromís no van a cesar de denunciarlo “hasta conseguir que no salga adelante”.