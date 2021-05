L'UCO escorcolla les dependències d'Urbanisme de l'Ajuntament de València i requisa documentació dels anys 2005 a 2010

Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han accedit aquest dilluns a les dependències d'Urbanisme de l'Ajuntament de València situades en l'edifici de Tabacalera en el marc de l'operació Assut, la segona fase del qual es va activar a la fi de la setmana passada i que fins ara s'ha saldat amb l'ingrés a la presó de l'exsubdelegat del Govern a València, el socialista Rafael Rubio, i l'exvicealcalde de València Alfonso Grau, que va ser la mà dreta de l'exalcaldessa popular Rita Barberá, morta al novembre de 2016.

Els agents segueixen en aquests moments examinant documentació a l'Ajuntament i ja han requisat diversos expedients dels anys 2005 a 2010 en els quals se circumscriu la investigació pel presumpte cobrament de mossegades a canvi d'adjudicacions, tal com ha confirmat la pròpia vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, la socialista Sandra Gómez, qui ha assegurat que desconeix el contingut de la documentació requisada ja que tota l'operació està baix secret.

A més ha recordat que els agents ja van accedir i van precintar multitud d'expedients en 2018 en la primera fase del mateix cas pel qual està imputat pel presumpte cobrament de mossegades el cunyat de Barberá, José Corbín, la seua dona Asunción Barberá (germana de l'exalcaldessa) i les seues tres filles, entre altres persones.

Gómez ha fet una valoració sobre la detenció del qui va ser coordinador d'Urbanisme entre 2015 i 2020, Rafael Rubio: "El PSPV ha tingut una resposta exemplar i contundent amb l'expedient obert, la suspensió de militància i la destitució. La meua valoració és que en el cas de confirmar-se és una qüestió que afecta una persona individual perquè aquest partit ha sigut el que més diners ha invertit i el que més ha lluitat per a denunciar la corrupció, mai ens ha tremolat la mà".

Gómez ha recordat que ella mateixa com a lletrada va portar el cas Nóos que va asseure a Grau en la Banqueta i el partit va denunciar també diverses peces de la branca valenciana de la Gürtel.

"Hem tingut una actuació exemplar, i clar que em dol que una persona genere tant de mal no sols al partit sinó a la política. El meu punt de vista és que aquest partit ha sigut contundent, és el més contundent a l'hora de demanar responsabilitats als seus càrrec públics, Rubio va ser destituït una hora després de la seua detenció. Reivindicaré la nostra trajectòria de denúncies del cas Nóos i Gürtel i jo mateixa he donat la cara per denunciar la corrupció", ha insistit.

Gómez ha afirmat que el PSPV està estudiant personar-se en la causa: "És una qüestió que estem valorant, quan tinguem la informació i puguem fer una valoració a fi de recuperar els fons públics es prendrà una decisió".