“La verdad es que nadie entendería que otras ciudades españolas a las que aprecio mucho y que tengo gran relación con ellas como Zaragoza optara a ese Mundial y nosotros no. No es la València que yo quiero liderar la que deja pasar oportunidades como un Mundial. Por lo tanto vamos a hacer todo lo posible para no perder esa oportunidad”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha expresado en estos términos a preguntas de elDiario.es sobre si la ciudad concretará en los próximos meses su candidatura a ser sede del Mundial de 2030, si finalmente lo organiza España.

Sobre la fórmula con la que se garantizará ante la Federación Española de Fútbol (FEF) la consecución del nuevo estadio del Valencia CF, Catalá ha comentado que “es un problema complejo que requiere de una interlocución muy clara con el Valencia CF y de alguna forma resolver los problemas” y ha reconocido que “este Ayuntamiento avanzó en su día en la tramitación de un convenio, es cierto que se ha avanzado, y también es cierto que se va a mantener una interlocución súper transparente con el resto de los grupos de la oposición”.

En ese sentido, la alcaldesa de València ha puesto en valor “el trabajo hecho” y se ha mostrado convencida de que el resto de grupos políticos “van a formar parte de la solución del problema” puesto que ha afirmado que no ve “a ningún representante de este Consistorio diciendo que València tiene que perder esa oportunidad de acoger ese Mundial”.

Sobre la reunión técnica solicitada por los representantes del Valencia CF para avanzar en la consecución del convenio urbanístico que fija las características que debe cumplir el nuevo estadio y las condiciones por las que el club podrá rentabilizar los aprovechamientos urbanísticos, Catalá ha comentado que aún no hay fecha y que en estos momentos está con los responsables de Grandes Proyectos y Urbanismo, José María Olano y Juan Giner, “estudiando toda la documentación junto a los técnicos para llegar a esa reunión con soluciones”.

Como informó este diario, la candidatura de València deberá presentar a la FEF en el último trimestre de este año garantías por escrito de que cumplirá con las condiciones que imponga la FIFA a las posibles sedes del Mundial, condiciones que se harán públicas en los próximos días, entre ellas y en el caso de la capital valenciana la finalización del nuevo estadio.

Una vez firmadas esas garantías, serán de obligado cumplimiento por lo que si ante cualquier contingencia el Valencia Cf no se pudiera hacer cargo de las obras de forma directa, podrían ser las administraciones las que ejecutaran los trabajos, repercutiendo después los costes al club.