El PP i Vox aproven cursos per a embolar bous en una pedania de València i s’oposen a crear itineraris ciclopedestres

L’Ajuntament de València, amb el PP al capdavant de l’executiu municipal i sense Vox encara com a soci de Govern, va restaurar després de l’estiu passat la possibilitat que les pedanies de València feren el bou embolat i el bou amb corda, modalitats prohibides per l’anterior executiu municipal el 2016, format llavors per Compromís, el PSPV i València en Comú.

Ara, ja amb la formació d’extrema dreta com a sòcia dels populars, l’equip de govern que lidera l’alcaldessa María José Catalá ha fet un pas més en aprovar el taller ‘Aprén a embolar’ en la pedania de Benifaraig.

Així ho recull l’acta del 5 de març passat del consell de districte de la junta municipal dels Pobles del Nord que va estar presidida per la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda del PP, María José Ferrer San Segundo. Segons el document, es van aprovar un paquet d’activitats promogudes per l’Àrea de Cultura, que depén dels populars, i que va comptar amb el vot a favor del PP i de Vox, mentre que Compromís s’hi va abstindre. Del PSPV no va haver-hi cap representant en la sessió.

Les activitats van ser la realització de la VII Mostra de Bandes Pobles del Nord; la creació del taller ‘Haca i mans’, dirigit a xiquets i joves, en què es farà una demostració de com llauraven els camps els avantpassats; la demostració i l’exposició dels personatges bíblics i els seus vestits que al llarg dels segles XVIII i XIX van participar en les festes al Santíssim Crist Verdader de Benifaraig; l’exhibició d’un correfoc en la pedania de Carpesa; la jornada de portes obertes del Club d’Hoquei de Carpesa, dirigida a xiquets i adolescents per a donar a conéixer les seues activitats; i finalment la realització del taller ‘Aprén a embolar’, amb un pressupost de 3.000 euros.

Crida l’atenció que d’aquesta activitat no s’afig cap descripció ni informació quant al públic a qui va dirigida. Preguntats sobre aquest tema en el PP com a responsables de l’àrea que proposa les activitats, no hi ha hagut cap resposta.

Quant a l’abstenció de Compromís, que s’ha mostrat molt bel·ligerant amb el retorn del bou embolat a les pedanies de València, des de la formació valencianista han explicat que, com que es van votar totes les activitats en conjunt i no de manera desglossada, van considerar més adequada l’abstenció, si bé és cert que han incidit en la seua oposició a tot el que tinga a veure amb aquesta modalitat pel patiment a què se sotmet l’animal.

D’altra banda, en contrast amb l’aprovació d’aquest curs, destaca que en el mateix consell tant el PP com Vox es van oposar a impulsar la connexió de les pedanies mitjançant itineraris ciclopedestres, a proposta de Compromís.

Segons es desprén de l’acta, la vocal de Compromís, Blanca Melià, va defensar la necessitat de connectar els Pobles del Nord entre si (Poble Nou, Carpesa, Benifaraig i Borbotó), a través d’una xarxa ciclopedestre, fàcil, segura i sostenible que seria l’anell verd, que té l’origen en un estudi fet sobre el territori i el paisatge en la legislatura anterior.

No obstant això, el vocal del PP, José Luis Lluesma, va manifestar el seu vot en contra perquè l’estudi fet no el va executar la Regidoria de Mobilitat ni Urbanisme, per no disposar l’Ajuntament de la titularitat dels terrenys per on hauria de passar la xarxa ciclopedestre segons el Servei de Pedanies, per la qual cosa el considera inviable. Tampoc es va estimar cost econòmic de les expropiacions necessàries dels camins privats, per la qual cosa, segons va comentar, “estan buscant-se altres alternatives, ja que aquest estudi no porta enlloc”.

Melià va insistir a sol·licitar un esforç de la corporació, ja que “la idea ho mereix”, i va demanar nous estudis si calguera, ja que “la proposta és beneficiosa per a tots els veïns”. No obstant això, va quedar descartada.