El PP y Vox usan el urbanismo táctico que criticaron para la nueva parada de la EMT en la plaza del Ayuntamiento de València

El urbanismo táctico empleado por el anterior equipo de Gobierno de Compromís y el PSPV para ganar espacio a los peatones fue duramente criticado por el PP y por Vox en el pasado mandato. “Este es un ejemplo más de lo que en el Ayuntamiento llaman urbanismo táctico pero no deja de ser un despilfarro táctico y chapuzas tácticas que sorprenden por la falta de observación de la normativa en materia de seguridad vial”, dijo en julio de 2022 la entonces líder de la oposición municipal, ahora alcaldesa de València, María José Catalá, sobre la reurbanización provisional de la avenida de Pérez Galdós.

Aunque se trata de una actuación de menor extensión, Catalá se ha visto obligada a hacer uso de este recurso que tanto criticó para habilitar en tiempo récord una nueva parada provisional de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en la plaza del Ayuntamiento, frente a la fuente, ante la remodelación de líneas que desde el 12 de diciembre volverá a meter cinco líneas y 600 buses al día en una zona por la que hasta ahora solo pasaba la C1.

Según la resolución de la Concejalía de Movilidad, “respecto a la parada de nueva creación en 'Pl. Ayuntamiento', la Empresa Municipal de Transportes propone utilizar plataformas prefabricadas de hormigón, sin realizar obra alguna, como una de las medidas provisionales a adoptar, además de todas aquellas que sean necesarias para dotarla de accesibilidad”.

La portavoz socialista, Sandra Gómez, denunció este jueves que Catalá va a convertir la plaza del Ayuntamiento de València durante estas navidades en “un monumento al hormigón y a la improvisación como consecuencia de su empecinamiento por meter 600 autobuses en el centro de la ciudad de manera precipitada”. Gómez hizo referencia de esta manera a la resolución de la Concejalía de Movilidad por la que se ordena la instalación de una parada provisional con plataforma de hormigón para los autobuses de la EMT que llegarán masivamente a la plaza a partir del próximo 12 de diciembre.

“Catalá decía que íbamos a tener el Rockefeller Center estas navidades en la plaza del Ayuntamiento y lo que va a hacer en realidad es colocar un pegote de hormigón y meter 600 autobuses en una plaza que el anterior gobierno progresista había recuperado para los peatones”, criticó.

La líder de los socialistas incidió en que la reforma necesaria para desviar los centenares de autobuses que está impulsando Catalá “va a llenar una de las plazas más emblemáticas de la ciudad de mobiliario provisional. La decoración navideña que va a poner este año la señora Catalá viene con bolardos, pintura y hormigón. Es decir, que nos ha traído un Rockefeller Center de Aliexprés”, dijo.

En este sentido, Gómez lamentó el “cinismo” que practica Catalá. “Dijo que no iba a hacer más supermanzanas tácticas porque su Gobierno no quería urbanismo provisional y la primera medida en materia de movilidad que ha adoptado consiste en llenar de elementos provisionales e improvisados todo el centro de la ciudad, desde bolardos y pintura en la calle San Vicente para que los autobuses no circulen por encima de tuberías y restos arqueológicos, hasta paradas de hormigón en mitad de la plaza del Ayuntamiento. Es un absoluto despropósito”, afirmó.

La edil destacó que los socialistas estarán muy vigilantes para que las paradas provisionales con las que Catalá inundará el centro de la ciudad cumplan toda la normativa sobre accesibilidad y que no se conviertan en definitivas. “En la resolución a la que hemos tenido acceso se ha autorizado su instalación provisional hasta la obtención de la licencia definitiva y se puedan realizar las obras necesarias para garantizar su accesibilidad. El grupo municipal socialista va a estar muy pendiente de que se cumplan todos los condicionantes porque el gobierno de PP y Vox está dando muestras en las últimas semanas que no respetan los informes de los técnicos municipales”, finalizó.

Compromís convoca un pleno extraordinario

La portavoz de Compromís per València Papi Robles, acompañada por los concejales Sergi Campillo y Giuseppe Grezzi, informó sobre la convocatoria de un pleno extraordinario que ha pedido la coalición valencianista para tratar el aumento del tráfico y la contaminación en València.

Robles consideró que “Catalá está obsesionada por eliminar todos los avances que ha puesto en marcha el gobierno de Joan Ribó en esta ciudad, en lugar de hacer una gestión responsable y aplicar el sentido común pensando en el bienestar de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad”.

Por eso, el orden del día de este pleno extraordinario plantea tres mociones, como ha explicado la portavoz de Compromís: por la recuperación del espacio público y contra la reversión de todas las peatonalizaciones que está expresando de forma reiterada Catalá, una moción por la mejora del transporte público y contra el aumento del tráfico que está anunciado en el centro de la ciudad y un plan de choque destinado a rebajar las altas temperaturas que está sufriendo nuestra ciudad.

“Queremos que Catalá responda a si quiere ser la alcaldesa de una ciudad en la que la gente pueda vivir en verano, más verde, saludable y con un transporte público que dé respuesta a las necesidades de los barrios, o por el contrario sólo quiere hacer más autopistas como en Pérez Galdós, más coches como en la calle Colón, desarrollar un urbanismo como el de Madrid con plazas donde la gente se acumula bajo un farola buscando la sombra y un servicio de autobuses pensando sólo en facilitar que los turistas llegan al centro pero dejando a pueblos como Castellar con 30 minutos. Es decir, un modelo de ciudad cada vez más gris y atenta contra la salud de las personas”.

Papi Robles señaló que la primera propuesta que se plantea en el pleno extraordinario va encaminada a recuperar todo el espacio público que se había ganado en los barrios respondiendo a las reivindicaciones y demandas del vecindario. “Instamos a Catalá a que siga avanzando en las supermanzanas y peatonalizaciones de calles en los barrios, que desarrolle proyectos de reforma como el de San Agustín o Guillem de Castro, que no tire por tierra la pacificación del tráfico en la Plaza del Ayuntamiento y que avance en la renaturalización de la avenida del Puerto. Proyectos que ejemplifican el modelo de ciudad que Compromís hemos estado impulsando y queremos que sigan adelante”.