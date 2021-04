Preguntas y respuestas sobre la primera área de acceso de vehículos controlada por cámaras en la ciudad de València

Cuenta atrás para la entrada en vigor de la primera Área de Prioridad Residencial (APR) de València, localizada en su zona más céntrica y monumental, por la cual se controlará el acceso de vehículos motorizados en la zona perimetrada mediante cámaras de control de matrículas, de forma que todo aquel que no esté autorizado para circular recibirá una sanción.

La Concejalía de Movilidad que dirige Giuseppe Grezzi ultima de los detalles para aprobar entre esta semana y la que viene el calendario de aplicación de la fase informativa, en la que se notificará a los vehículos no registrados que han accedido a la zona controlada, pero sin sanción, y de la fase operativa, en la que empezarán a tramitarse las denuncias. Estas son algunas de las respuestas a las dudas más frecuentes entre la ciudadanía, una información que se puede consultar con más detalle en la web municipal.

¿Cuál es el origen de la implantación de la demanda vecinal?

La creación en la parte noroeste de Ciutat Vella de un Área de Prioridad residencial es una decisión de los vecinos del barrio emanada de los presupuestos participativos Decidim València del año 2016. Tras las primeras medidas de reducción de tráfico en el centro llevadas a cabo desde ese mismo año en Ciutat Vella por medio de nuevas calles peatonales, zonas de paso exclusivamente residencial y evitando los itinerarios oportunistas por el interior de la trama histórica, los vecinos realizaron esta petición, dado que aún se producían incumplimientos (carga y descarga en horarios no autorizados, circulación y estacionamiento indebido). La APR, además permitiría modificar alguno de los bucles aplicados en la zona para impedir el acceso de vehículos de personas no residentes, pero que, de deshacerse sin el control necesario, supondrían el regreso del tráfico, el ruido y la contaminación.

¿Dónde se ubican las cámaras de control?

Los dispositivos están instalados en la calle de la Corona desde la calle de Guillem de Castro; en la calle de Salvador Giner en su acceso desde la plaza del Portal Nou; en la calle del Salvador en el cruce con la calle de Trinitaris; en la plaza del Mercat a la altura de la calle de Trench y a la salida del parking del Mercado Central en su giro hacia la calle de la Boatella.

¿Quién puede acceder a la zona acotada por las cámaras?

A grandes rasgos, residentes, propietarios o arrendatarios de inmuebles o de plazas de garaje, proveedores, empresas de mudanza o de vehículos de alquiler con conductor (servicio de plataformas como Uber o Cabify) pueden acreditar sus vehículos para entrar y salir sin problemas de la zona controlada por las cámaras. En el caso de los vecinos y vecinas, pueden dar permisos puntuales a 10 vehículos al mes aportando al Ayuntamiento la matrícula de cada uno en un plazo de 72 horas anterior o posterior al acceso a la zona restringida para evitar así ser sancionados. Los residentes mayores de 70 años y los propietarios o arrendatorios de inmuebles o plazas de garaje pueden dar de alta dos vehículos para que puedan entrar y salir de la zona acotada de forma ilimitada, mientras los que tengan familia numerosa podrán hacer lo propio con un vehículo.

¿Cómo se gestiona el sistema?

A través de Internet, cada persona o entidad autorizada tendrá el acceso a un panel de control (que será accesible en ordenadores y dispositivos móviles) a través del cual gestionará sus autorizaciones de vehículos en función de su naturaleza (residente, usufructuario de una plaza de garaje, titular de un comercio, responsable de una empresa de reparto, proveedor de un comercio, etc…).

¿Cuándo empiezan a funcionar las cámaras?

La Junta de Gobierno Local aprobará el calendario en el mes de abril. Será entonces cuando se determinen de manera definitiva las fechas de inicio de las fases. Durante la primera, la fase informativa, no se tramitarán sanciones con importe económico, pero se comunicarán los accesos de los vehículos no declarados/autorizados, de manera que quien pudiera estarlo y no se haya inscrito, pueda hacerlo, o si lo ha hecho, observe dónde puede haberse cometido un error de registro. Los titulares de comercios o de locales ubicados en el interior de la zona controlada por las cámaras, así como las asociaciones con sede en el perímetro, como fallas, altares o entidades vecinales, pueden dar de alta en el sistema a dos vehículos de forma permanente. Concluida la fase informativa, se pondría automáticamente en marcha la fase operativa definitiva, en la que sí se tramitarían automáticamente las sanciones a quienes circularan por esta zona sin estar autorizados, que serán de 200 euros.

¿Cómo funciona el registro?

El registro de usuarios se abrió el pasado mes de febrero y ya no se va a cerrar, dado que la zona de la APR es una zona viva en constante modificación y los nuevos vecinos y comercios deberán dar de alta sus vehículos, así como las empresas que necesiten empezar a operar en ella. Las altas las puede realizar el Ayuntamiento de oficio y se comunicarán a las personas cuyas matrículas se hayan dado de alta en la base de datos de accesos permitidos por tener una tarjeta de circulación por calle peatonal (tarjeta verde) del ámbito de la APR. El resto serán a instancias de parte, por lo que las personas interesadas podrán tramitar declaración responsable para dar de alta sus vehículos (a través de sede electrónica, medios presenciales, etc.) y pasarán inmediatamente a formar parte de la lista de matrículas con derecho a acceso.

¿Cuánto tiempo hay para dar de alta vehículos invitados por autorizados?

Para comodidad de los usuarios, no hay que correr para autorizar un vehículo ni hacerlo previamente, pues se entiende que ante una situación de emergencia no puede estar uno pensando en hacer el registro previamente para evitar una sanción. Por eso hay un margen de 48 horas posteriores la entrada de un vehículo para poder autorizar su paso retroactivamente.