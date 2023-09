Retrasos de dos meses en el Arnau de Vilanova para obtener resultados de citologías y de biopsias para detectar cáncer

“Fui al médico y me dijo que tenia unos indicadores que le hacen sospechar de la presencia de un tumor. Me dio cita para una biopsia el 9 de agosto para comprobarlo, acudí a hacérmela el día indicado y ese mismo día me dijo que el resultado lo tendría mi médico en mes y medio. Esperé pacientemente, aunque algo inquieto, preguntándome si realmente se justificaba ese plazo. Llegado el día, acudí a la cita y tras más de una hora de espera, el médico me dijo que no tenía el resultado de la biopsia porque el laboratorio no está funcionando bien, que ha pasado con otros pacientes que llevan dos meses y medio esperando”.

Este es el testimonio de A. A, quien ya fue intervenido por un tumor, motivo por el cual debe hacerse una revisión cada seis meses. En una de ellas le salieron los indicadores tumorales demasiado elevados, por lo que le encargaron una biopsia para realizar un diagnóstico. El pasado 20 de septiembre fue a por los resultados, pero a día de hoy sigue sin tenerlos: “Pregunté por qué me hicieron ir si no tenían los resultados y me dijeron que no tenían acceso a la información hasta el mismo momento de la cita. Entonces me dijo que volviera a pedir cita, que me la han dado para dentro de un mes más, pero que no me podía garantizar que los resultados estuvieran, por lo que puse una queja”.

Según denuncia, más allá del tiempo que se pierde, “el problema es la ansiedad que se vive todo este tiempo por no saber lo que tienes y si ese tiempo puede afectar de alguna manera ante una posible enfermedad”.

Fuentes del sindicato Comisiones Obreras han confirmado a elDiario.es que “existe una demora importante por una falta de especialistas en anatomía patológica, en los laboratorios que analizan todas las muestras que se toman, ya sean por ejemplo biopsias o citologías”.

Las mismas fuentes han asegurado que han trasladado el problema a la Conselleria de Sanidad y que una de las soluciones que se están planteando es “externalizar las pruebas más sencillas”, una solución con la que no están de acuerdo, ya que insisten en que lo que tienen que hacer es “aumentar el personal”.

Desde el Departamento de Salud Hospital Arnau de Vilanova -Lliria han indicado que “habitualmente se cita a los pacientes en una semana para informarles del resultado de las biopsias”. No obstante, “si en algún caso concreto un facultativo de cualquier especialidad atiende al paciente al que se le ha realizado la biopsia y aún no le ha llegado el informe, contacta directamente con el anatomopatólogo responsable, que informa la biopsia en menos de 7 días”.

Asimismo, apuntan que “durante los últimos meses, por motivo de bajas laborales y dificultad para conseguir facultativos especialistas, se han implementado refuerzos para agilizar los informes de anatomía patológica con medidas como los autoconciertos, que permiten ampliar la jornada asistencial fuera del horario ordinario para agilizar la información del resultado de las pruebas diagnósticas”.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha insistido desde su toma de posesión en su voluntad de priorizar y agilizar las listas de espera diagnósticas. Para ello, la Conselleria va a llevar a cabo las acciones oportunas para coordinar las actuaciones de los departamentos de salud en este sentido, de acuerdo con lo que prevean las Direcciones Generales con competencias asistenciales.