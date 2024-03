Ribó se despide del Ayuntamiento: “Deseo para esta València que Sorolla pintó con colores vivos que vuelva la luz”

El exalcalde y concejal de Compromís, Joan Ribó, se ha despedido este miércoles del pleno del Ayuntamiento de València después de renunciar al acta que obtuvo en las elecciones municipales del pasado mes de mayo. En su discurso, Ribó, que ha sido alcalde de València durante ocho años, ha recordado cómo fue su llegada a la ciudad.

“Cuando tenía 17 años y pisé València por primera vez y todavía recuerdo aquel día, el olor a Mediterráneo, la luz inconfundible de nuestra ciudad. Recuerdo también la respuesta cuando pregunté con mi catalán de Lleida a un viandante cómo ir a una calle. Y me dijo, che chaval, has de coger el tranvía, en un valenciano totalmente comprensible para mí. Me quedó claro, hablamos la misma lengua. Descubrí una ciudad dinámica, alegre, que mira al futuro orgullosa de su historia pero, sobre todo, unas gentes acogedoras, próximas, que se organizan en la lucha a favor de lo que creen justo, lo que me sirvió de ejemplo para implicarme en movimientos vecinales y en muchas luchas”, ha relatado.

Joan Ribó ha dado las gracias “en primer lugar, como no podría ser de otro modo, a los vecinos y vecinas de València por haberme hecho el regalo más grande que se puede dar a una persona enamorada de València: haberme dejado ser vuestro alcalde. Como dijo el poeta: nadie me quitará nunca este orgullo”.

Ribó ha repasado sus mandatos, de los que ha dicho que “hemos hecho avanzar esta ciudad a lugares inimaginables en 2011, hemos modernizado València y hemos avanzado por caminos de progreso y sostenibilidad que ahora algunos quieren poner en riesgo. Hemos sido coherentes, hemos hecho lo que dijimos que veníamos a hacer: acabar con la corrupción, sanear las cuentas, reimpulsar la ciudad y con una voluntad clara, respetar y estimar la identidad y la cultura de esta ciudad que tanto nos ha dado”.

El exalcalde ha anunciado que deja de ser concejal pero que no deja la política “porque pienso continuar trabajando desde las calles, la sociedad civil y TikTok para devolver a València un gobierno a su altura, que anteponga siempre los intereses de València y de su gente”.

También se ha dirigido a su socio de gobierno en sus dos mandatos, el PSPV, y ha dicho estar “orgulloso del papel desarrollado” en esos ejecutivos. “Hemos demostrado que en la izquierda nos podíamos poner de acuerdo”, ha precisado.

Además, Joan Ribó ha pedido “trellat” (sentido común) al PP y a Vox para trabajar por la ciudad. Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento a los funcionarios del consistorio por su “trabajo incansable” y por “hacerlo todo tan fácil”, así como para los periodistas. “Gracias por no haberme perdonado nunca ni una. Con vuestro trabajo diario nos hacéis mejores gobernantes. Me permitiréis que os pida que a mi sucesora no la privéis de este regalo”, ha dicho en tono jocoso.

Por su parte, la alcaldesa, María José Català, ha valorado de Joan Ribó “el sentimiento común de aprecio que tenemos por la ciudad y por haber contribuido a hacer una transición modélica” y ha pedido que “en este momento se inicie una nueva etapa de respeto y consideración hacia las personas que han dedicado su tiempo y su trabajo a esta ciudad”. Para la alcaldesa, “el respeto y la serenidad son oasis que la política necesita” y ha deseado “lo mejor a Joan Ribó en lo personal y su colaboración en todas aquellas cosas en que pueda hacerlo”.

Catalá ha añadido que “las etapas en la política van y vienen y lo importante es tener buenas sensaciones”. La alcaldesa, que ha regalado a Ribó en nombre de la Corporación una copia de las actas de su toma de posesión como alcalde en 2015 y 2019 y un grabado litográfico del paisaje de València en 1844, se ha comprometido a “cuidar del olivo que me regalaste y a cuidar de València” y le ha dado las gracias “en nombre de la ciudad por ser nuestro alcalde”.

La portavoz del grupo municipal de Compromís, Papi Robles, ha calificado a Ribó de “referente de nuestra ciudad por la capacidad de transformación, diálogo y honestidad” y le ha asegurado que puede “marcharse tranquilo porque hemos aprendido que, con tu luz, confianza y perseverancia, se puede gobernar de manera honrada” porque deja “una ciudad referente en políticas sociales y verdes”.

Por último, la portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, ha valorado que “los finales no existen en política y que solo hay cierres de etapa y nuevos inicios”, que Joan Ribó “es un hombre tranquilo y que transmite serenidad” y se ha manifestado “orgullosa del legado que el gobierno de coalición del que formamos parte ha dejado en València”.

Deja el acta tras 13 años

Joan Ribó (76 años) entró en el Ayuntamiento de València, como cabeza de lista de Compromís, tras las elecciones municipales de 2011. Entre ese año y 2015 estuvo en la oposición ejerciendo como portavoz de su formación.

En 2015 llegó a la Alcaldía de València tras arrebatársela a la 'popular' Rita Barberá' en los comicios locales de ese año. Entre 2015 y 2019 estuvo al frente del ejecutivo de la ciudad con el conocido como Govern de La Nau, formado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú, y desde 2019 hasta las elecciones de mayo de 2023, con el Govern del Rialto, integrado por Compromís y PSPV-PSOE.

En esta última cita electoral pasó a la oposición, tras ganar los comicios la 'popular' María José Catalá. Desde que se constituyó la corporación municipal de este mandato, al inicio del verano de 2023, hasta noviembre de ese año, Ribó fue portavoz de Compromís. En esa última fecha dejó el cargo en manos de la portavoz adjunta, Papi Robles.

El puesto que Ribó dejará vancante en su grupo municipal lo ocupará, siguiendo el orden de la lista electoral con la que Compromís concurrió a los comicios locales del pasado año, Lluïsa Notario, actualmente asesora de esta coalición en el consistorio y concejal del equipo de gobierno en el anterior mandato --como titular de Servicios Centrales Técnicos y Contratación.