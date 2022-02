València ofrece a la Generalitat suelo municipal en el Grau para saldar parte de la deuda del circuito de F1

El Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana han acordado negociar un nuevo convenio con el objetivo de saldar la deuda de 38 millones que se mantiene por la construcción del trazado del circuito de Fórmula 1, abonado inicialmente por el Gobierno valenciano en la etapa de Francisco Camps (PP) como presidente y que posteriormente debía devolver el Consistorio mediante las cargas urbanísticas a abonar por los propietarios del suelo del Programa de Actuación Integrada (PAI) de El Grau.

Así lo anunció este jueves el alcalde de València, Joan Ribó, tras la reunión que mantuvo en el Ayuntamiento con el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca: "La idea es desbloquear el PAI para desarrollar un barrio integral e integrador, con servicios sociales, y en los que los recursos de los que dispone el Ayuntamiento se puedan poner a disposición de la Conselleria para sacar adelante servicios y equipamientos para la ciudadanía”, en palabras del alcalde, Joan Ribó.

De esta forma, si la aportación de los propietarios del suelo en concepto de cargas o de canon no alcanza para saldar la deuda de 38 millones, el Ayuntamiento ofrecería a la Generalitat suelo en el ámbito del PAI para desarrollar servicios públicos o vivienda social.

Tal como explicó el alcalde, “la Fórmula Uno murió definitivamente, es algo del pasado” y por eso anunció la creación de una comisión de seguimiento que analice y aborde las posibilidades de actuación de manera efectiva, “y desde dos parámetros fundamentales –ha subrayado el alcalde: en primer lugar, que la gestión siga siendo pública, AUMSA, y en segundo lugar, hacer posible un barrio integral, con servicios a mayores, jóvenes, de vivienda”.

El vicepresident y conseller coincidió también en este aspecto. Héctor Illueca subrayó que “hay que mirar hacia el futuro y dejar atrás una herencia la gestión muy negativa para la ciudadanía”, por lo que coincidió en la necesidad de sentarse y ver "los términos de un nuevo acuerdo que resuelva los problemas del Grau y que abra unas expectativas de futuro siempre orientadas a que toda esta herencia ahora revierta a la ciudadanía”.

La reunión contó con la participación del secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, y el director general de Rehabilitación y Calidad, Alberto Rubio, por parte de la Conselleria.

Illueca afirmó que de esta manera se da cumplimiento al dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) el cual reconocía la existencia de una deuda e instaba a que las instituciones colaboren para dar una resolución a la problemática generada por dicho convenio.

Gómez anuncia un acuerdo cercano con los propietarios

La vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, anunció este jueves que el Ayuntamiento está ultimando un acuerdo con los propietarios del suelo del PAI del Grao para resolver un problema que generó el PP con el circuito de Fórmula 1.

“Estamos intentando llegar a un acuerdo que sea positivo para la ciudad, pero sin engañarnos. Es decir, cuando Francisco Camps, ex presidente del PP, y también lo ha reiterado su portavoz, María José Catalá, hablaba de que esto no nos iba a costar ni un euro, era absolutamente falso. No se puede repercutir el 100% de un circuito de Fórmula 1 porque un circuito de Fórmula 1 no puede ser un nunca un barrio, no puede ser nunca un coste adelantado de urbanización porque tiene un uso muy distinto a generar barrio”, explicó la vicealcaldesa.

Gómez subrayó, en cualquier caso, que Urbanismo está a punto de llegar a un acuerdo con los propietarios y aclaró la situación de la deuda pendiente. “Lo que está haciendo el Ayuntamiento es negociar y resolver un problema que heredó del PP y ahí lo mejor es que se respete la línea que se ha venido llevando a cabo desde el Ayuntamiento y se sea muy prudente por parte de otras administraciones".

Nuevas zonas verdes en el Camí Fondo del Grau

El Ayuntamiento de València ha abierto al público el PAI del Camí Fondo del Grau tras finalizar las obras de reurbanización. La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, destacó durante la visita al nuevo espacio urbano que esta actuación supone la recuperación de una parte histórica del Grau para la ciudad de València. “Este espacio ha estado absolutamente cerrado e inaccesible para los vecinos y vecinas durante las últimas décadas y hoy hemos abierto esta parte del barrio con zonas ajardinadas, juegos infantiles y zonas de esparcimiento para perros para que lo puedan disfrutar todos los vecinos y vecinas del Grau”, indicó.

Las obras suponen la urbanización de una zona que abarca un ámbito de 50.716 metros cuadrados, en el que se incluyen 7.072,52 metros cuadrados de zonas verdes, 12.545,20 metros cuadrados destinados a equipamientos y 19.459,41 metros cuadrados de suelo dotacional público viario. Este proyecto de reurbanización era una importante reivindicación vecinal y supone un impulso para una zona que durante años ha estado degradada y condicionada por el circuito de la Fórmula 1.

El proyecto de reurbanización que se ha acometido en este PAI vendrá acompañado, tal y como ha subrayado la vicealcaldesa, “de las importantes inversiones que estamos realizando de rehabilitación de nuestro patrimonio industrial como es la Harinera, que va a ser un centro de desarrollo e innovación de la ciudad, y del desarrollo de todas las edificaciones en donde lo que antes era un gran solar abandonado y degradado será un barrio de familias que también estará muy enfocado al alquiler para favorecer y fomentar la emancipación de las personas más jóvenes”. “Con esta actuación generamos más recursos para aumentar el parque público de alquiler de viviendas y, además, el Ayuntamiento tiene una parcela importante que también dedicaremos a engrosar el parque de alquiler asequible de la ciudad de València”, dijo Gómez.

El PAI prevé la construcción de hasta 560 viviendas además de espacios de uso terciario en bloques de entre 9 a 13 alturas equiparables a la tipología del barrio del Grau y de la avenida de Francia, además de los 12.545,20 metros cuadrados dedicados a equipamientos. “Hemos ganado un barrio, pasamos de que fuera espacio inaccesible, abandonado y degradado de la ciudad a ser un barrio donde habrá familias, espacios nuevos compartidos, espacios verdes y, además, mejoraremos las dotaciones públicas como el colegio de San José de Calasanz, puesto que la parcela que ha quedado colindante al colegio se la vamos a ceder a la Conselleria de Educación para que invierta en los colegios públicos de la zona”, finalizó la vicealcaldesa.