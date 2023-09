Vox se opone a cualquier acuerdo urbanístico con el Valencia CF de Lim pero no aporta una solución clara para acabar el nuevo estadio

El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, se ha manifestado radicalmente en contra de firmar cualquier acuerdo urbanístico con el Valencia CF para la finalización del nuevo estadio mientras Peter Lim siga siendo el máximo accionista.

Badenas se ha mostrado contundente después de que la alcaldesa de València, María José Catalá, comentara la semana a preguntas de elDiario.es que el Gobierno municipal está en una etapa “mucho más discreta que la anterior” en sus relaciones con el club para alcanzar un acuerdo y añadiera que “esa discreción nos va a llevar a resultados positivos”. Catalá aseguró también que no iban a rebajar “ni un milímetro la intensidad ni la presión en el nivel de exigencia sobre el Valencia CF”.

El representante de la formación de extrema derecha, sin embargo, ha advertido de que “no se debe renovar ni reeditar un convenio urbanístico con alguien que lo ha incumplido” no solo por una cuestión de sentido común, sino porque “la ley de contratos del sector público prohíbe expresamente contratos, y los convenios con contratos del sector público, con aquel que ya ha incumplido previamente un contrato o convenio con una administración”.

Badenas ha criticado duramente las declaraciones realizadas con Catalá quien deslizó que se estaban manteniendo contactos discretos con el club: “Dicen discretas porque les da vergüenza que se sepa que tienen esas reuniones porque es de vergüenza tener reuniones con alguien que no te ha devuelto un préstamo y estás pensando en darle otro, cuando la señora Catalá habla de reuniones discretos es porque le da vergüenza porque sabe que el señor Lim es un incumplidor”.

Según el portavoz ultra, “lo que es malo para el Valencia CF es malo para València y lo que es malo para la ciudad de València es malo para Vox, por lo tanto el señor Lim es un enemigo de Vox, lo tenemos muy claro”.

Badenas ha advertido a Catalá de que “jamás vamos a votar nada en este Ayuntamiento que permita que el señor Lim siga siendo el máximo accionista del Valencia CF” y abogó por asemejar la ley del deporte española a la alemana que impide a un inversor hacerse con más del 49% del capital de los clubs autóctonos.

El edil de Vox ha lanzado un aviso a la alcaldesa de València del PP: “debe entender de una vez por todas que 13 (concejales) no son 17, que por tanto si quiere realizar algún tipo de convenio o renovación con respecto a los representantes del Valencia CF deberá pactar con Compromís o con el PSPV, pero no con vox. Ya he dicho muchas veces que 13 es un mal número en este ayuntamiento porque no da la mayoría necesaria para poder aprobar casi nada. Nosotros tenemos la mano tendida para defender los intereses de los valencianos, y en este momento no están defendiendo claramente. Estamos en más de lo mismo, la señora Catalá es como el señor Ribó”.

Badenas, sin embargo, preguntado sobre cuál sería la propuesta o la hoja de ruta de Vox para finalizar el nuevo estadio, no ha sabido aportaar una propuesta clara y detallada más allá de la figura del cambio de promotor, sin explicar cómo se llevaría a cabo. Según ha comentado, “una de las cuestiones que se barajan por parte de los expertos en derecho urbanístico es el cambio del promotor con respecto al nuevo estadio y al viejo Mestalla, igual lo que hay que hacer es sondear si es posible que haya alguna empresa española, a mí me han llegado rumores de que existe”.

Insistido al respecto sobre si sería el Ayuntamiento el que adelantaría el primero o si sería una empresa privada, Badenas ha afirmado que “esa es nuestra posición en principio, que sea el capital del Valencia CF que esté en manos privadas, no se trata de municipalizar el Valencia CF ni de municipalizar nada que tenga que ver con la gestión urbanística, lo que se trata es de buscar un nuevo promotor o ver cuál es la solución, pero Vox siempre votará en contra de cualquier cosa que beneficie a Lim porque perjudique a los valencianos”.

Sobre si se plantea que el club pueda quedarse en el viejo Mestalla ha comentado de forma sorprendente que “no es una cuestión que debamos responder en este momento después de 15 años con esta situación, habrá que atender a lo que digan los técnicos, no es una cuestión que ahora podamos responder”.