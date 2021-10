Ximo Puig: "Hay dificultades por la jerarquización del gasto, pero estoy convencido de que habrá presupuestos"

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, se ha referido este sábado a la negociación de los presupuestos autonómicos durante su visita a la Feria de Todos los Santos de Cocentaina.

Puig se ha mostrado convencido de que habrá presupuestos para 2022. Para el presidente "es responsabilidad del Consejo elaborar los presupuestos" y en ese marco asegura que se conseguirá tener cuentas para el año que viene, aunque no ha hablado de plazos.

"Es una obligación de cualquier gobierno intentar fijar la hora de ruta del año que viene y por lo tanto la voluntad del Gobierno valenciano es tener ese presupuesto y creo que se podrá llegar", ha explicado el jefe del Consell.

Sobre los motivos del retraso, Puig ha reconocido que "es cierto que ha habido dificultades centradas en el momento económico actual y en las dificultades de los ingresos que hace que sea más difícil jerarquizar el gasto".

Pese a todo, el presidente se ha mostrado confiado: "Creo que es una obligación del Gobierno y estoy convencido de que así será", en referencia a la aprobación de las cuentas autonómicas.

Como ha informado elDiario.es, hasta el momento había sido seña de identidad del gobierno autonómico aprobar las cuentas en forma y fondo, una regla que se rompió el pasado año. El presupuesto se presentó en las Corts Valenciaes en el tiempo legal previsto, pero se envió una corrección de errores para un departamento entero, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Este viernes, la portavoz del Consell y responsable de Igualdad, Mónica Oltra, quitaba importancia a los plazos administrativos. "Cuando estén los números, se aprobarán", ha remarcado, preguntada por los plazos previstos en la ley de Hacienda y el Estatuto de Autonomía. Los desajustes en las cuentas públicas han provocado un retraso considerable en la comisión política de negociación, que hasta este jueves no contaba con una previsión real de ingresos. Para Oltra, "el éxito será tener el mejor presupuesto para los valencianos", aunque implique prorrogar las cuentas unas semanas.

Aunque ha confiado en que "no han de prorrogarse" porque "los meses tienen muchos días y muchas horas hábiles", Oltra ha reconocido que "no sería un cataclismo" hacerlo hasta el 6 de enero, remarcando que es algo que prevé el Estatut d'Autonomia. "Lo contemplo todo y no descarto nada", ha resumido, y ha insistido en que "merece la pena" que tarden más en aprobarse si son mejores.