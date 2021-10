Los partidos del Pacto del Botánico mantienen el pulso: "Los presupuestos estarán cuando estén"

El pulso entre la ortodoxia económica y las vocaciones expansionistas se mantiene en la mesa en el Gobierno valenciano. Superado el plazo legal inicialmente previsto para remitir el anteproyecto de cuentas públicas a las Corts Valenciaes, en el gobierno autonómico ya muestran públicamente que más importante que los plazos administrativos es el contenido de las cuentas; el qué y no el cuándo

La disputa que mantienen los dos socios con más peso en el Gobierno tripartito, PSPV y Compromís, seguía encallada este viernes en el mismo punto: cuadrar los ingresos con los gastos. Todo presupuesto es una negociación en la que el dinero que sale debe ajustarse al que entra, pero las cuentas postcovid incluyen particularidades como los fondos europeos y el mecanismo de recuperación y resiliencia del gobierno de España, porcentajes que hay que ajustar por ejercicio y programas presupuestarios, unos cálculos que no se habían dado hasta la fecha y que complican el ajuste.

Hasta el momento había sido seña de identidad del gobierno autonómico aprobar las cuentas en forma y fondo, una regla que se rompió el pasado año. El presupuesto se presentó en las Corts Valenciaes en el tiempo legal previsto, pero se envió una corrección de errores para un departamento entero, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Este viernes, la portavoz del Consell y responsable de Igualdad, Mónica Oltra, quitaba importancia a los plazos administrativos. "Cuando estén los números, se aprobarán", ha remarcado, preguntada por los plazos previstos en la ley de Hacienda y el Estatuto de Autonomía. Los desajustes en las cuentas públicas han provocado un retraso considerable en la comisión política de negociación, que hasta este jueves no contaba con una previsión real de ingresos. Para Oltra, "el éxito será tener el mejor presupuesto para los valencianos", aunque implique prorrogar las cuentas unas semanas.

Aunque ha confiado en que "no han de prorrogarse" porque "los meses tienen muchos días y muchas horas hábiles", Oltra ha reconocido que "no sería un cataclismo" hacerlo hasta el 6 de enero, remarcando que es algo que prevé el Estatut d'Autonomia. "Lo contemplo todo y no descarto nada", ha resumido, y ha insistido en que "merece la pena" que tarden más en aprobarse si son mejores.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, corrobora esta tesis con cierta distancia. La prórroga, ha indicado, no es un itinerario deseable nunca porque el presupuesto es lo que genera estabilidad, confianza y la capacidad de hacer cosas". "Soy absolutamente partidario de que haya presupuestos, pero es cierto que habrá que prorrogarlos si no hay capacidad de entender la realidad", ha puntualizado.