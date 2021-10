10 recetas para vegetarianos, y no vegetarianos, para gozar el fin de semana

El vegetarianismo es un estilo nutricional e incluso una filosofía que no: no incluye atún ni jamón york en el sándwich vegetal, porque básicamente los vegetarianos no comen carne ni pescado. A diferencia de las personas veganas, sí que comen otros derivados de los animales, como lácteos o huevos. Lo cual da muchísimo juego a la hora de cocinar.

10 recetas que puedes hacer con huevos durante el otoño

Saber más

Y, además, permite que la elaboración sea más sencilla, pues no es necesario utilizar decenas de ingredientes para lograr hacer, por ejemplo, una hamburguesa vegetal; sino que, con los alimentos más básicos que ofrece la naturaleza, tipo verduras, frutas, frutos secos, cereales, legumbres, hierbas, salsas, leche, quesos, yogures y esos versátiles huevos, se puede cocinar de todo de una forma bastante simple.

Esto es precisamente lo que nos llamó la atención de Paula Sumasi, que estudió Turismo en la Autónoma de Barcelona pero, como durante el confinamiento descubrió que la gastronomía era su vocación, se matriculó en Eshob para estudiar cocina. Y, desde entonces, está triunfando en Instagram con los vídeos de sus recetas porque, en cuatro pasos, se marca unos platos con una pinta deliciosa que ha tenido a bien cedernos para esta sección.

Frittata

Mezclamos tres huevos, dos yemas de huevo, 100 ml de leche, una cucharada de mostaza Dijon, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de orégano, sal y pimienta, hasta que quede todo bien integrado.

Añadimos la mezcla en un molde rizado desmontable y horneamos a 180 grados durante ocho minutos.

Lo retiramos del horno y añadimos cinco o seis higos y 50 g de queso de cabra, más un chorrito de aove (aceite de oliva virgen extra).

Horneamos un par de minutos más.

Para acabar, añadimos perejil fresco.

Coli-arroz tres delicias

Trituramos una coliflor cruda en una procesadora hasta que quede la textura del arroz y reservamos.

Cortamos dos o tres zanahorias en brunoise.

Cortamos una cebolla tierna, tanto la parte verde como la blanca.

Batimos cuatro o cinco huevos.

En una cazuela, salteamos la parte verde de la cebolla tierna, con un poquito de aove. Añadimos el huevo y lo mezclamos todo bien.

Añadimos el resto de la cebolla tierna, la zanahoria y 30 g de guisantes. Rehogamos durante unos 10 minutos.

Añadimos la coliflor y una cucharadita de azúcar, un chorrito de salsa de ostras y salpimentamos.

Caponata

En una sartén, sofreímos un kilo de berenjenas cortadas a dados. Cuando cojan color, reservamos.

En la misma sartén, sofreímos dos cebollas cortadas en trozos grandes. Añadiremos tres o cuatro tomates pelados y rallados y cuatro tomates cortados. Dejaremos que evapore y añadiremos un buen puñado de alcaparras y otro de aceitunas.

Agregaremos una cucharada de azúcar, un chorrito de vinagre de manzana y sal.

Para finalizar incorporamos a la mezcla las berenjenas que hemos reservado previamente.

Carbonara sin carne

En un bol, ponemos dos yemas de huevo y dos cucharadas de queso parmesano o pecorino. Lo mezclamos bien y reservamos.

Ponemos a hervir 200 g de espaguetis.

En una cazuela, salteamos los champiñones. Añadimos un cucharón del agua de cocción.

Cuando los espaguetis estén al dente, los colamos y los añadimos a la cazuela con los champiñones.

Finalmente añadimos la mezcla de las yemas de huevo y lo mezclamos bien.

Salpimentamos y, para acompañar, podemos añadir un poquito más de queso.

Hummus de pistacho

Tritura en una procesadora todos los ingredientes: 300 g de garbanzos cocidos, el zumo de un limón, un buen puñado de pistachos pelados, medio vasito de agua, un diente de ajo, aove, sal maldon o de escamas y pimienta al gusto.

Emplata y, si quieres, puedes añadir unos pistachos troceados para decorar.

Huevos rancheros

Primero, cocemos 295 g de frijoles. Una vez estén cocidos, los licuamos para obtener una pasta fina. La puedes aligerar añadiendo líquido de cocción de los frijoles hasta que tenga la consistencia de una crema espesa.

Cubrimos el fondo de una sartén antiadherente con abundante aceite y caliéntalo a fuego medio-bajo.

Pochamos ocho tortillas ligeramente en aceite caliente para ablandarlas y evitar que se rompan al cubrirlas con los frijoles.

Freímos a fuego medio dos huevos.

Colocamos dos tortillas en un plato y las cubrimos con los huevos y bañamos todo con la pasta de frijoles.

Espolvoreamos 60 g de queso fresco por encima.

Risotto de aguacate y espárragos trigueros

Primero calentamos un litro de caldo vegetal en una olla.

Machacamos un aguacate grande o dos pequeños con un poquito de aove.

En una cacerola, ponemos un poco de aove y añadimos un diente de ajo cortadito y una cebolla cortada en brunoise.

Cuando la cebolla y el ajo cojan color, añadimos un puñado de espárragos trigueros cortados y un puñado de champiñones. Lo mezclamos todo bien.

Añadimos 400 g de arroz bomba y lo nacaramos durante un par de minutos.

Agregamos 200 ml de vino blanco y lo dejamos evaporar.

Sumamos el aguacate machacado y lo mezclamos bien.

Empezamos a añadir el caldo en tandas, primero ponemos dos cucharones y volvemos a mezclar. En un par de minutos, añadimos más caldo y mezclamos, así sucesivamente. Es muy importante mezclar constantemente para que nos quede una textura cremosa.

Para finalizar, echamos un taco de mantequilla, mezclamos bien y ponemos unos tacos de queso parmesano. Para darle un toque final, añadimos un poquito de nuez moscada.

Coli-arroz a la cubana

En una procesadora, trituramos una coliflor pequeña cruda hasta que quede la textura del arroz.

Salteamos la coliflor triturada con un poquito de aove.

En un plato, pondremos el coliarroz y añadiremos la salsa de tomate

Freímos un huevo y lo añadimos encima.

Carpaccio de calabacín

Cortamos un calabacín con una mandolina para que nos quede bien finito.

En un plato, ponemos las rodajas del calabacín y añadimos el tomate rallado, aove, sal, orégano, parmesano y un puñado de nueces troceadas.

Trufas veganas

Trituramos, en una procesadora, 230 g de garbanzos cocidos, 230 de mantequilla de avellanas, 60 g de cacao en polvo, 100 g de azúcar de coco hasta que nos quede todo bien integrado.

Hacemos unas bolitas pequeñas y las colocamos en una bandeja con papel vegetal. Las llevamos al congelador durante 30 minutos.

Derretimos 200 g de chocolate negro con dos cucharaditas de aceite de coco al microondas en intervalos de 20 segundos para que no se queme.

Mojamos las trufas en el chocolate derretido y espolvoreamos un poquito de canela en polvo.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines