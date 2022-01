Elegir una bicicleta elíptica: tres modelos interesantes en calidad y precio

Para los profanos en la materia, la bicicleta elíptica es un tipo de aparato estático de ejercicios cardiovasculares consistente en un híbrido entre lo que podríamos entender por una bicicleta estática clásica y un aparato de caminar del tipo step. Pero mientras la bicicleta clásica contempla un sillín para permanecer en posición sentada, en la bicicleta elíptica los ejercicios se hacen de pie.

Por otro lado, a diferencia del step, donde el movimiento constante es de subir y bajar, como si pedaleáramos o subiésemos escaleras, en la elíptica se hace una rotación no circular sino prolongada en una elipse, dando la sensación de que diéramos grandes pasos.

Además, acompañamos los movimientos del tren inferior con dos asideros para los brazos que también podemos forzar a trabajar, ayudando a vencer las resistencias de los distintos programas que nos proponga la máquina.

Si la bicicleta elíptica ha tenido un gran éxito en los gimnasios en la última década, relegando al step y comiendo una buena porción de terreno a las bicicletas estáticas, es porque es un aparato muy asequible a todas las edades. Presenta numerosas ventajas para la gente que no se puede exponer a deportes bruscos pero que quiere seguir practicando ejercicio de manera intensa.

Tres modelos interesantes en calidad y precio

Sportstech CX625

Empezamos por la gama más baja, con un precio por debajo de los 800 euros pero unas características que permiten que la aprovechen tanto practicantes intensivos como novatos. Presenta hasta 22 tipos de entrenamiento distinto, desde más suaves a superintensos, y lo que es más, la máquina reconoce nuestro nivel por nuestro ritmo y adapta el ejercicio ofreciéndonos consejos a través de un programa de coaching.

La masa o peso de la rueda es de 24 Kg, casi el máximo; la tracción es magnética, lo que nos asegura silencio y durabilidad y 16 niveles de freno magnético electrónico. Sus dimensiones son de 140 cm de alto, 65 cm de largo y 16,5 cm de ancho, lo que le permite la ubicación en casi cualquier. habitación. En cuanto al peso máximo soportado son 110 Kg.

AORISSE Bicicleta Elíptica

En el rango medio encontramos este modelo, por menos de 1000 euros. Se trata de una bicicleta elíptica que además hace las funciones de máquina de fitness y stepper. Resulta perfecta para entrenar en casa gracias a que su sistema de transmisión es silencioso.

Las tracción permite hasta 8 ajustes de la resistencia, que es magnética. Respecto a sus dimensiones, son 99x 50x150cm (largo, ancho y alto) Soporta hasta 150 kg de peso y además tiene funciones inteligentes, por lo que puede conectarse al smartphone.

CAPITAL SPORTS Helix Stride

En el rango más alto situamos. a está máquina que nos permite hacer entrenamientos 6 en 1. Esto es ejercicios de escalera, de escalada, de carrera, de bicicleta estática, de bicicleta elíptica o de remo.

Al ser un aparato inteligente, para cambiar el método de entrenamiento simplemente hay que cambiar el modo de caminar sobre la máquina y ella sola se adapta a la longitud del paso. Presenta. una resistencia magnética de 32 niveles de intensidad y soporta hjasta 136 kg de peso. Sus dimensiones son 74x167x212 cm (ancho, alto y largo)

Qué preguntarse a la hora de elegir una bicicleta elíptica doméstica

¿Cuánto espacio puede ocupar?

El espacio que ocupe este aparato, que suele ser grande, es la primera barrera cuansdo pensamos en una bicicleta elíptica. ¿En que habitación irá y cabrá en ella? Al contrario que las cintas de correr, algunos step o las bicicletas estáticas, los modelos de bicicletas elípticas plegables son extremadamente raros.

Debemos tener en cuenta dos baremos, como son la superficie que ocupará el aparato en la habitación escogida y la facilidad de transporte, por si tenemos que moverla a algún otro punto de la cada.

¿Cuánto ruido hace?

Dependiendo del sistema de tracción empleado y de los materiales que compongan la bicicleta, el ruido puede ser tolerable o bien un factor que dificulte la calidad de vida del resto de ocupantes de la casa. Por descontado a mayor precio y desarrollo tecnológico, menos ruido.

¿Qué tipo de resistencia debo escoger?

Existen tres tipos de resistencias: de cinta o correa, la más barata pero también la más ruidosa y menos duradera; magnética, una tecnología duradera y más silenciosa, y electromagnética, que es la más cara pero también la más precisa, fiable, duradera y adaptada a todos los niveles.

¿Cuánto puede pesar la rueda elíptica?

El peso es lo que más impactará el precio. Entre 7 y 10 kilos de peso de la rueda, estamos en la entrada de gama. Aquí el problema es que la resistencia es demasiado débil para un deportista experimentado, si bien es adecuada para alguien que la usa dos o tres veces al mes.

Entre 11 y 21 kg, se entra en el semiprofesional, para una práctica regular (al menos una o dos veces por semana). Y por encima de los 21 kg se alcanza un nivel profesional, donde la práctica es casi diaria.

¿Qué peso máximo puede soportar la bicicleta?

Si queremos asegurarnos una práctica fiable y mantener la durabilidad de nuestra bicicleta elíptica, deberemos atender al máximo autorizado para el aparato en cuestión. En general, las elíticas soportan. a u n a persona entre los 100 y los 150 Kg.

¿Qué funciones adicionales puedo adquirir?

Es interesante que nuestra bicicleta pueda incluir una pantalla con control del tiempo de ejercicio, distancia recorrida, velocidad, calorías perdidas o frecuencia cardiaca. Debemos tener en cuenta, no obstante, que estos extras pueden subir el precio respecto del modelo básico.

Diez beneficios de la bicicleta elíptica

1. Amortigua los impactos en las articulaciones

A partir de cierta edad, y sobre todo en personas deportistas, no es extraño que se contabilicen las lesiones en las rodillas y tobillos que han sido sometidas a operaciones. Por otro lado, la artrosis (no confundir con artritis: esta es la diferencia) también aconseja evitar los deportes de impacto articular como el running, el tenis, el pádel, el fútbol, etc.

La bicicleta elíptica, sin dejar de ser una tabla de ejercicios exigentes para nuestra musculatura, pues puede programarse para los retos más duros, emulando ascensiones de alta montaña, evita en todo momento los impactos, tanto por las amortiguaciones que poseen los engranajes como por el tipo de movimiento, que elonga la rotación.

2. Evita los movimientos bruscos del tren inferior

La elongación en elipse de la rotación que produce, a diferencia del step o de los circuitos más duros de bicicleta estática, ayuda a que los movimientos sean siempre progresivos y prolongados.

Así, aunque pueda exigir mucho del cuádriceps, el glúteo o los isquiotibiales, lo hace de un modo creciente, nunca forzando una contracción brusca del músculo, lo que incide en positivo tanto en las articulaciones como en los tendones. De todos modos debemos ser un poco conscientes de hasta dónde queremos forzar.

3. Trabaja el conjunto completo de las piernas

Por tratarse de una rotación compleja, con unas curvas de exigencia progresiva, unos máximos y unos mínimos, la rotación elíptica exige que trabajen la totalidad de los músculos del tren inferior, incluyendo los que vinculan los movimientos del pie.

De este desarrollamos nuestra musculatura armónicamente, sin descompensaciones que puedan incidir sobre lesiones como las que comenta Pepa. Una musculatura bien equilibrada y desarrollada es la mejor protección de las viejas lesiones.

4. Extiende el trabajo al tren superior

En efecto, las aspas o asideros superiores donde podemos colocar las manos, están coordinadas con el resto del aparato, de modo que pueden ayudar a coronar la rotación al realizar ejercicios de empuje y tracción. Con los mismos trabajaremos el tren superior, en especial los brazos -bíceps y tríceps-, los dorsales y los pectorales. Así la tonificación a la par de tren inferior y superior nos servirá para proteger la espalda de sobrecargas que incidan sobre las vértebras.

5. Permite modular la intensidad de los ejercicios

Se trata de máquinas dotadas de capacidad informática, que presentan un elenco muy variado de programas de ejercicios, que emulan diferentes situaciones. Así, podemos escoger desde algo suave como sería correr por la playa o una carretera plana, lo que exigiría un esfuerzo constante, hasta programas de alta montaña, con trayectos de gran pendiente y resistencia, más cercanos al fitness que al "cardio". Cada persona puede modular el tipo de ejercicio que desee o necesite.

6. Es compatible con otras actividades

Las bicicletas elípticas más modernas de los gimnasios presentan pantallas conectadas a internet donde podemos ver la televisión, leer noticias o incluso series de plataformas como Netflix o HBO Max.

7. Mejora la eficiencia cardiovascular

Al ser un ejercicio poco o nada brusco y modulable en intensidad, la bicicleta elíptica permite pasar periodos de tiempo prolongados de actividad, lo que induce a una subida del ritmo cardíaco y a la mejora de la circulación, con todos los beneficios que ello comporta en la tercera edad: prevención de la diabetes de tipo 2, mejora de la oxigenación cerebral, prevención de la arterioesclerosis, etc.

8. Puede contribuir a prevenir la osteoporosis

En efecto, el ejercicio de moderado a intenso, sobre todo cardiovascular, es una excelente herramienta para prevenir la osteoporosis, tal como explicamos en La osteoporosis es cosa de viejos y otras nueve falsedades.

9. Libera endorfinas

Nuestro peor enemigo a medida que envejecemos somos nosotros mismos y nuestros pensamientos negativos. La secrección por parte de la glándula pituitaria y el hipotálamo de endorfinas, hormonas del bienestar y la euforia, se ve inducida por ejercicios como los de la bicicleta elíptica. Estas hormonas nos pueden ayudar a evitar estos pensamientos e incluso ponernos en positivo para afrontar la vida con mayores ganas.

10. Permite hacer ejercicio en espacios cerrados

El frío, la nieve, la lluvia o el excesivo calor no tienen por qué ser un impedimento para la realización de ejercicios de bicicleta elíptica, ya que se trata de un aparato estático de interiores. Podemos acudir a un gimnasio para practicarla o incluso comprar un aparato casero, aunque es recomendable estudiar antes la calidad del producto y mirar opiniones de otros usuarios en los foros temáticos.

