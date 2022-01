Enchufes inteligentes: qué son y los mejores modelos para llevar tu casa al siglo XXI

Si la semana pasada repasamos los enchufes temporizadores, esta es el turno de su versión evolucionada y conectada: los enchufes inteligentes.

¿Qué es un enchufe inteligente?

Básicamente, un enchufe inteligente se distingue por poderse conectar a una red wifi y desde allí permitir a una aplicación móvil que lo controle para activarlo o desactivarlo, para programar su activación, la frecuencia de esta o la duración de la misma.

En esencia es un temporizador con funcionamiento digital, pero puede ir más allá. Por ejemplo conectándose, además de con el rourter del hogar vía wifi, con otros enchufes inteligentes hasta formar una red que se coordine desde una misma aplicación, un ecosistema como Google Assistant, o Alexa, o desde un sensor de luz, de temperatura, etc.

Una práctica frecuente es hacer que las luces de la casa, o de unas habitaciones en concreto, se enciendan cuando la luminosidad ambientar baje de un cierto nivel; o que la calefacción, o las bombas de calor/frío, se activen al alcanzar cierta temperartura mínima o máxima.

También que la cafetera o la tostadora se activen a una determinada hora, etc.; o que luces, electrodomésticos, radio, televisor, etc., se enciendan aleatoriamente cuando estamos de vacaciones o fin de semana, para dar sensación de que hay alguien en casa.

En resumen, los enchufes inteligentes suponen un paso muy importante en la entrada de nuestros hogares en el siglo XXI, por lo que puede ser muy interesante conocer algunos modelos de cara a hacernos con alguno de ellos, ya sea por seguridad, comodidad o ahorro, ya que los enchufes inteligentes también son capaces de medir el consumo energético que pasa a través de ellos y decirnos cuanto estamos gastando en un determinado aparato.

Antes de comprar un enchufe inteligente

Debemos tener en cuenta algunos factores que nos pueden condicionar, como que la mayoría de los enchufes se conectan a la frecuencia 2,4 GHz, obviando la 5 GHz, presente en muchos routers modernos. No obstante, muchos routers contemplan un rango dual de ambas frecuencias, con redes para las dos, por ejemplo "XZFwifi" y "XZFwifi-plus". Siempre nos conectaremos a la de 2,4 GHz.

Otra cuestión importante si deseamos conectar nuestros enchufes a altavoces inteligentes tipo Amazon echo o Google Home, es que la mayoría no contemplan los sistemas domésticos de Apple, aunque algunos sí.

También deberemos pensar en el espacio que tengamos para enchufarlos, ya que este tipo de dispositivos suelen ser voluminosos y pueden bloquear el acceso a otros. enchufes en las regletas,

Finalmente no olvidar que estos enchufes precisan de toma a tierra y que la intensidad de corriente máxima que soportan es de 16 amperios, por si tenemos que conectarles algún aparato que tenga una mayor, aunque no son nada frecuentes.

Los mejores modelos

GreenSun

Pensado para exteriores pero que también se puede usar en interiores. Se conecta a la wifi del hogar y luego basta con localizarlo desde la app para controlarlo. Es perfecto para activar encendido de lámparas, sistemas antimosquitos, etc. en jardines y terrazas. Vale 23,99 euros.

Regleta inteligente de idinio

Por un poco más de dinero, en concreto cuesta 25,95 euros, podemos tener tres enchufes en uno con conectividad wifi. La app que los controla tiene en en cuenta el aparato que haya enchufado en cada uno de ellos y permite controlarlos separadamente.

TP-Link Tapo P100

Lo mejor es su precio (pack de dos por 19,99 euros) y que no es voluminoso. No obstante es un modelo con ciertas limitaciones, ya que no mide consumos.

Por otro lado, podemos controlarlo por una app de móvil o por los ecosistemas de Amazon Alexa o Google Assistant. Con programación y modo ausente, admite hasta 2990 W a 13 A como máximo.

Meross

Otro enchufe inteligente compacto, con precio contenido -cuesta 15,99 euros- pero que tampoco mide el consumo. No obstante, sí tiene la ventaja de que se conecta y se puede manejar tanto por móvil como por Alexa y Google Assistant. Admite que le enchufes aparatos hasta a 16A/3680W.

Xiaomi GMR4015GL

Lo mejor de este modelo es el precio -cuesta 10,99 euros- muy ajustado y que se conecta a la app global Mi Home mediante el Wi-Fi y es compatible con el ecosistema de Google. Su handicap principal es que resulta muy voluminoso.

Usmart

Se trata de un enchufe. inteligente que nos monitorea el gasto energético y además se conecta a aplicaciones móviles mediante wifi (2,4 GHz), así como al ecosistema Alexa y Google Assistant. Puede controlar sus electrodomésticos a través de comandos de voz, como "Alexa, apaga el aire acondicionado en dos horas". Su precio está a al altura de su sofisticación, cuesta 26,30 euros.

