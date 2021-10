Cuatro pulseras de actividad por menos de 50 euros (y una por 150)

Las pulseras de actividad se han convertido en un gadget muy interesante. Sobre todo para las personas que habitualmente hacen ejercicio, ya que son capaces de medir la frecuencia cardiaca, actividades deportivas, los pasos, etc. Pero, si estás buscando hacerte con una de ellas, ¿cuál es la mejor? Lo primero es distinguir bien que una pulsera de actividad no es un smartwatch.

Las bands suelen ser más baratas que los smartwatch, pero también cuentan con muchas menos características y posibilidades. Aunque esto no es inherentemente negativo, ya que dependiendo de lo que busquemos la pulsera de actividad puede ser mejor opción (y no solo por el precio).

Si estás buscando un reloj con el que, simplemente, llevar un registro de tus ejercicios y no hacer una gran inversión, entonces las bands son tu opción. Si buscas un complemento al móvil, e incluso un sustituto a este mientras hacemos deporte, entonces deberías revisar las características de los smartwatch.

1. Xiaomi Mi Band 4/5

Xiaomi es una de las marcas más populares en España y en el mercado de las pulseras de actividad no podía quedarse atrás. Tanto el modelo Xiaomi Mi Band 4 como la Xiaomi Mi Band 5 son dos opciones a tener muy en cuenta si buscamos una buena band sin siquiera superar los 50 euros de precio (ver ofertas) –20/25 euros la Mi Band 4 y 35/40 la Mi Band 5–.

Lo primero que sorprende, de ambos modelos, es su gran autonomía: entre 15 (Mi Band 5) y 20 días (Mi Band 4). Es decir, dos semanas de uso sin necesidad de cargarlo (aunque esto es un poco incómodo, eso sí). Respecto al diseño, tanto el 5 como el 4 son iguales.

Las diferencias entre la cuarta y la quinta radican en, además del precio, la pantalla y algunas funciones. La Mi Band 5 presenta una pantalla de 1,1 pulgadas frente a las 0,95 de la anterior y algo más de resolución; también cuenta con una mejora en el brillo.

Esto hace que la pantalla del Mi Band 5 sea, en general, más visible y permite que, por ejemplo, se puedan leer las notificaciones sin ningún problema. Respecto a las funciones, la Mi Band 5 cuenta con un par de mejoras.

Hace un seguimiento más continuo de la frecuencia cardiaca, pulso… cuenta además con un análisis del sueño e incluso un seguimiento del ciclo menstrual. Además, amplía la lista de deportes de los seis del Mi Band 4 hasta los once en el Mi Band 5. Cualquiera de los dos modelos es una buena opción si buscamos una pulsera de actividad con mucha autonomía y buen precio.

2. Amazfit Band 5

Con Amazfit Band 5, la pulsera básica que fabrica Amazon, puedes medir la saturación de oxígeno en sangre y comprender tu estado físico con el programa OxygenBeats, ideal durante entrenamientos de alta intensidad y deportes como maratones y entrenamientos de gimnasio.

También presenta un rastreador de ritmo cardíaco para estudiar. si es normal tanto durante el sueño como en momentos de actividad física y así darnos alertas. Este monitoreo óptico permite rastrear con precisión los pasos tomados en tiempo real, el monitoreo de la frecuencia cardíaca durante todo el día, la distancia recorrida, las calorías quemadas y los Patrones de sueño.

También presenta interacción con Amazon Alexa, de modo que incorpora este asistente de voz y puede respondernos preguntas, darnos indicaciones, etc., siempre en enlace con un smartphone. La duración de la batería es, según el fabricante, de dos semanas. Su precio es lo mejor: aunque cuesta 50 euros, está en oferta por 29 euros.

3. Honor Band 5

La Honor Band 5, como parte de su grupo, es la alternativa para aquellos usuarios que dispongan de un dispositivo Huawei. Sin superar los 45 euros, se trata de una opción muy parecida a las ya presentadas Mi Band 4/5.

En este caso, hay que tener algo muy en cuenta: siempre y cuando no dispongamos de un dispositivo Honor/Huawei, la Honor Band 5 perderá encanto. Aunque no son incompatibles con otras marcas, sí se nota mucho cuando no se conecta a un móvil de su propia casa.

A pesar de ello, la Honor Band 5 es una pulsera de actividad muy completa que, además, cuenta con NFC (lo que permite, por ejemplo, utilizarla para pagar). Con una pantalla AMOLED de 0,95 pulgadas, tiene muy buena respuesta en situaciones de mucha luz y colores muy destacados (aunque sin brillo automático).

Entre las funciones habituales –frecuencia cardiaca, monitorización de pasos…– destaca el sensor que permite registrar la oxigenación en sangre; algo no tan habitual. Todos estos datos, al igual que las anteriores, se gestionan desde la app pertinente. Respecto a la autonomía, la Honor Band 5 puede durar hasta seis días de uso y 20 en modo de espera.

4. ✌🏻 Preferencia de ConsumoClaro: 4. Huawei Band 6

La Huawei Band 6 controla los niveles de saturación del oxígeno en sangre de manera automática e ininterrumpida durante todo el día y envía alertas si los niveles son bajos. Su pantalla AMOLED ofrece un tamaño un 148% mayor respecto a versiones anteriores para que no te pierdas nada.

La band de Huawei ofrece una duración de la batería de 14 días, en un uso típico, y en uso intenso alrededor de 10 días. Se trata de una pulsea que cuenta con 14 deportes distintos a registrar (tres predeterminados y 11 que se pueden añadir desde la app) así como medición de quema de calorías –cuando se está realizando un ejercicio–, pulsaciones, etc.

Finalmente, Huawei Band 6 puede identificar con precisión varias etapas del sueño, incluyendo el sueño profundo, el sueño ligero, el sueño REM, la vigilia y las siestas, basándose en el algoritmo HUAWEI TruSleep. Su precio es de 59 euros, si bien está de oferta por 39 euros.

5. ✌🏻 Preferencia de ConsumoClaro: Fitbit Charge 4

Pero si el presupuesto lo permite y buscamos una pulsera de actividad completa, la Fitbit Charge 4 puede ser una opción. Aunque su precio es muy superior al del resto de alternativas, casi 150 euros (aunque suele bajar en varias ofertas), es la band más completa y funcional.

La Fitbit Charge 4 no tiene como punto fuerte la pantalla. Monocromática, OLED y de 1 pulgada, cumple con su función sin destacar. En lo que sí destaca esta band es tanto en la medición de parámetros como en la conectividad.

La Fitbit Charge 4 cuenta tanto con Bluetooth 4.0, como con NFC (pago desde la pulsera), como con GPS. Esto último, aunque agota más rápido la batería de siete días de autonomía, es muy interesante para aquellos apasionados de correr, pasear o incluso realizar diferentes rutas.

Gracias a esto, se puede dejar el móvil en casa con la seguridad de conocer el recorrido (y que quede registrado). Al mismo tiempo, su gran apartado es la medición de parámetros durante el deporte.

Fitbit Charge 4 permite tener guardados siete de los 21 deportes de los que dispone. Gracias a la aplicación, compatible con iOS y Android, podremos guardar un registro de toda nuestra actividad.

Entre los registros más curiosos, destaca el de "minutos de zona activa". Este parámetro registra la intensidad del deporte (según la OMS), para no sobrepasar los 150 minutos de actividad moderada o los 75 de actividad intensa.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

