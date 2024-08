¿Cómo configurar la cuenta de Netflix, Disney+ y Prime Video cuando viajas?

Hubo un tiempo en que la plataforma de streaming Netflix animaba incluso a sus usuarios a compartir sus suscripciones. Varias personas podían usar una misma cuenta de acceso, aunque sí había un límite en el número de dispositivos que podían estar conectados al mismo tiempo. Esto cambió a principios de 2023, con un cambio de política global de la compañía para limitar el uso compartido de cuentas fuera del hogar.

Específicamente, en febrero de 2023, Netflix España anunció sus nuevas reglas, que obligaban a los usuarios a establecer una “ubicación principal” para sus cuentas y restringían el uso compartido de contraseñas a personas que no vivieran en el mismo hogar. Con esto se impedía acceder a otras personas que no vivían en el domicilio asociado a la suscripción, usando una geolocalización de la dirección de acceso a Internet.

Este uso de la tecnología para limitar la conexión no era nueva. Netflix empleaba el mismo método para geolocalizar sus contenidos, de modo que cuando viajábamos a otro país dejábamos de tener acceso a ciertas series y películas que solo estaban licenciadas para España, aunque a cambio podíamos ver otras que no estaban disponibles en nuestro país.

Usar Netflix fuera de casa

Los dispositivos móviles, como tablets o móviles, se pueden usar sin problemas cuando estamos de viaje. Pero, ¿qué ocurre si llegamos a un hotel o apartamento de alquiler y queremos ver Netflix en el televisor? Para empezar, la aplicación no reconocerá el dispositivo ni la ubicación. Pero según afirma Netflix en su sitio web, cambiar la localización si estamos fuera de casa o de viaje es fácil.

En el caso de que se trate de nuestra segunda vivienda o de un sitio al que viajamos con frecuencia, tendremos varias opciones para configurar el televisor:

Usar el móvil: una vez en el lugar de destino donde queremos ver Netflix, conéctate a internet, abre la app de Netflix o ve a Netflix.com en un navegador web en tu dispositivo portátil, usando la misma red WiFi a la que esté conectado el televisor, y a ser posible abre un programa o serie durante unos segundos. De este modo, se actualizará automáticamente la ubicación y aceptará el nuevo dispositivo cuando se conecte. Este procedimiento funciona si usamos tanto el móvil como el televisor en el lugar de destino al menos una vez al mes.

Con código: si lo anterior falla, aparecerá el mensaje “este televisor no está conectado a la ubicación principal de esta cuenta”. Nos ofrecerá dos opciones: “Gestionar ubicación principal” y “Estoy de viaje”. Con la primera podemos cambiar la ubicación de forma más permanente, por ejemplo, para una larga estancia o si nos hemos mudado. La segunda nos proporcionará un código temporal por SMS o correo electrónico válido por 14 días para que nos deje utilizar el servicio con normalidad.

Usar Netflix fuera de España

Si queremos usar Netflix fuera de España (y es ahí donde tenemos nuestra suscripción), podremos hacerlo de la misma forma, pero en este caso puede que encontremos algunas sorpresas. Las opciones de streaming y descarga (incluidas las opciones de audio/subtítulos) varían según el país.

Para los países de la Unión Europea, Netflix ofrece el mismo contenido que en el país de origen de la cuenta durante un periodo de tiempo limitado. Si el viaje es a un país fuera de la Unión Europea, las opciones disponibles pueden ser diferentes y los títulos de Mi lista y Seguir viendo pueden no estar disponibles en ciertos casos.

También cambian las clasificaciones de las películas por edad según el país, por lo que ciertas películas que estaban disponibles para la cuenta de niños pueden no estarlo en nuestro destino, o a la inversa.

Puesto que Netflix ofrece la posibilidad de descargar películas y series en el teléfono, tablet u ordenador, podríamos pensar que esto nos permitirá ver esos contenidos de cualquier modo, sin embargo, incluso los títulos descargados restringidos en el destino tampoco estarán disponibles mientras estemos en otro país.

Amazon Prime Video

La suscripción de Amazon Prime Video permite crear hasta seis perfiles de usuario. Se pueden ver tres reproducciones simultáneas desde la misma cuenta de Amazon en tres dispositivos diferentes, y hasta dos reproducciones simultáneas del mismo contenido. No hay restricciones por ubicación ni para nuevos dispositivos para acceder a los contenidos

Cambiar de país también es sencillo, pero, en este caso, como ocurre con Netflix, los contenidos pueden cambiar, ya que ciertas series pueden no estar disponibles en nuestro lugar de destino. Dentro de la aplicación podemos ver qué títulos estarán si accedemos a la opción “Ver en el extranjero”.

La ventaja es que con Amazon Prime Video es que, al contrario que Netflix, podemos descargar las series o películas que queramos, y podremos verlas en cualquier lugar del mundo.

Disney+

El servicio de streaming de Disney también ha decidido acabar con las cuentas compartidas, siguiendo los pasos de Netflix, y se espera que las restricciones se empiecen a aplicar en septiembre de este año. Aun así, los usuarios de Disney+ Plus España podrán conectar hasta cuatro dispositivos a su cuenta para ver contenido al mismo tiempo, pero solo en la modalidad más cara. Esta posibilidad no incluirá dispositivos que se encuentren fuera del hogar registrado, lo que obligará a cambiar la ubicación para poder seguir disfrutando del servicio, pero estas medidas aún no se han aplicado definitivamente.