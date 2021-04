El iMac 2021: características y precios del nuevo ordenador de Apple

Apple es una de las marcas más presentes en España. Según datos de Canalyst, recogidos por diferentes fuentes, en febrero de 2020 Apple representaba casi un 20% del mercado español. Es decir, 2 de cada 10 personas tienen entre sus manos un producto de Apple, sobre todo un iPhone.

Pero si bien respecto a los ordenadores su cuota es mucho menor –según los datos de Statcounter, el 15,8% de los sistemas operativos de los hogares españoles son OS X (Apple), frente a un 76,84% de Windows– nuestros datos son algo superiores a los globales, donde hay un 10,74% de OS X y 87,03% de Windows.

Esto supone que, en el caso de España, hay un grupo considerable de personas que utilizan ordenadores Apple en su día a día. Por eso, puede ser que el anuncio del nuevo iMac para 2021 pueda haber llamado tu atención. Pero, ¿por qué es tan interesante?

Rediseño por completo

El primer aspecto que llama la atención sobre el resto es que han cambiado el diseño respecto al establecido en 2007, aunque sin renunciar a algunas de las características de los iMac.

En primer lugar, el iMac 2021 es mucho más delgado que sus antecesores (recordemos que se trata de un All in one). Ya no se ve la característica curva trasera, sino que son completamente planos.

Los marcos de alrededor de la pantalla se han reducido y, estos modelos, serán blancos en vez de negros. Pero se mantiene la icónica "barbilla" de los iMac: esa franja inferior debajo de la pantalla; con la diferencia de que el usuario puede escoger entre siete colores –blanco, morado, azul, naranja, rojo, amarillo y verde–.

Según el color que se elija, el nuevo teclado (Magic Keyboard) y el nuevo ratón (Magic Mouse) vienen a juego.

Novedades en la pantalla

La pantalla siempre ha sido uno de los grandes alicientes de los iMac y el modelo de 2021 ha hecho ligeros, pero notables cambios. El primero de ellos es el tamaño: 24 pulgadas (23,5 reales).

Hasta el momento, Apple no ha anunciado diferentes tamaños, algo que el actual modelo sí tiene. Respecto a la resolución, el nuevo iMac tendrá una pantalla de "4,5K", tal y como lo ha denominado la propia empresa: 4480x2520 píxeles –frente a los 3840x2160 píxeles de las 4K habituales–.

En las demás características, el iMac 2021 es igual que el anterior: 500 nits de brillo, tecnología True Tone, gama P3 de colores y la película anti–brillo/anti–reflectante que tan buen resultado suele dar. También han mejorado la webcam hasta los 1080p.

M1: la guinda del iMac

Pero la gran novedad del iMac 2021 viene en su procesador: el M1. El M1 es el procesador propio de Apple que estrenó en los Macbooks hace unos meses pero que, por primera vez, llega a la línea de los PC de sobremesa.

Los chips M1 han sido reconocidos por mejorar, considerablemente, el rendimiento de los Macbook Air y prometen rendir de la misma manera en los iMac. En concreto, el M1 se trata de un procesador un 85% más potente que el anterior Intel, además de que permite reducir, considerablemente, la placa base de los nuevos iMac.

Además, el M1 tiene una arquitectura RISC, lo que supone una reducción en el consumo y en el calor; lo que se traduce en dos ventiladores en la "barbilla" del iMac.

Sin gráfica dedicada

Ahora bien, los anteriores iMac contaban con una gráfica dedicada (GPU), mientras que los nuevos ordenadores solo tienen la gráfica integrada del propio chip M1. Según Apple, la GPU del M1 es "hasta el doble de potente" que los anteriores modelos de iMac.

El iMac de 27 pulgadas, de 2020, contaba con tres opciones, todas de AMD y especialmente construidas para los ordenadores de Apple. Esto puede ser limitante para ciertas tareas, pero ahorra en espacio y calor, permitiendo el diseño antes mencionado.

Lanzamiento y precios

Pero, ¿cuándo y por cuánto salen los nuevos iMac? Los nuevos ordenadores de Apple contará con tres modelos distintos que podrán comprarse a partir del 30 de abril de 2021:

iMac, 8 núcleos de CPU, 7 núcleos de GPU, 256 GB de SSD, 8 GB de RAM, dos puertos Thunderbolt 4: 1449 euros.

iMac, 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU, 256 GB de SSD, 8 GB de RAM, dos puertos Thunderbolt 4, dos puertos USB 3, puerto Gigabit Ethernet: 1669 euros.

iMac, 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU, 512 GB de SSD, 8 GB de RAM, dos puertos Thunderbolt 4, dos puertos USB 3, puerto Gigabit Ethernet: 1899 euros.

Además, Apple ha confirmado que tanto la memoria RAM podrá ampliarse de los 8 GB actuales hasta los 16 GB y la memoria sólida (SSD) desde los 256/512 GB hasta los 2 TB, pero no ha explicado precios.

