Te enseñamos a limpiar tu sofá de tela

Limpiar tu sofá de tela y conseguir que quede como nuevo es posible con estos trucos que de verdad funcionan. Expertos e influencers de limpieza han recopilado todos los métodos para conseguir que el sofá quede como nuevo. Se acabaron las fundas que solo esconden manchas, ahora podrás lucir esta parte importante del salón como el primer día.

Inevitablemente, al poco tiempo de llegar a casa, el sofá ya tendrá alguna que otra mancha. Solo estando tumbados podemos generar manchas de sudor, de pintauñas, café, vino y un sinfín de posibilidades. En definitiva, son tipos de manchas que tienen los días contados en tu sofá de tela.

Estos son los tipos de mancha que vas a poder limpiar de tu sofá de tela

Antes de ponernos manos a la obra con la limpieza, debemos empezar a eliminar las manchas que pueda haber en el sofá. Dependiendo del tipo de mancha actuaremos con un producto u otro. Si empezamos directamente con el quitamanchas industrial veremos aparecer una gran variedad de manchas.

Según los expertos en limpieza, no hay sofá limpio, simplemente hay manchas que, al no ser uniformes, no se ven. Cuando se empiezan a limpiar es cuando son más visibles las manchas al tener una tonalidad distinta e intensa, especialmente si mojamos el sofá con cualquier líquido las veremos aparecer.

· La laca de uñas o pintauñas es una mancha habitual, acostumbramos a arreglarnos las uñas en el sofá o sufrimos algún que otro accidente con esta pintura. Para quitarla rápidamente debemos aplicar laca de pelo y frotar con una bayeta, será la única forma de conseguir eliminar por completo este tipo de manchas.

· Si te has quedado dormida en el sofá y has manchado con el maquillaje la tapicería no te preocupes. Moja una bayeta con agua micelar y empieza a frotar la mancha. Este elemento que usamos en cosmética nos permitirá obtener un buen resultado sobre la tapicería. Arrastra la suciedad y, en este caso, el maquillaje.

· Los niños pequeños pueden hacerse pipí en casi cualquier parte. Si tienes niños y has empezado a quitarles el pañal, es casi imposible que evites el momento de ensuciar el sofá. Los perros o gatos también pueden sufrir incontinencia en algún momento, con lo que este truco también te servirá para ellos. El pipí puede provocar una mancha en el sofá que conseguirás quitar con bicarbonato primero. Sobre la mancha será el encargado de eliminar el olor junto con un poco de vinagre que elimine el pipí.

· La grasa o el aceite son dos de los elementos que probablemente llegarán al sofá en algún momento de su vida útil. Las comidas en el sofá son algo habitual, especialmente si queremos comer mientras vemos la televisión. Para eliminar estas molestas manchas, coloca polvos de talco y deja que absorba el líquido. Lo idea es que dejes el sofá con los polvos de talco sobre la mancha. Cuando se haya secado limpia con agua y jabón.

· Las manchas de sangre podrán quitarse del sofá de tela con un poco de agua oxigenada directamente sobre la tela. Podrás comprobar cómo se produce una reacción química al aparecer una espuma blanca que acabará con la mancha.

· La salsa de tomate es un riesgo para el sofá. En esos días en los que comemos pizza o cualquier otro alimento con este ingrediente puede manchar el elemento central del salón. Para conseguir eliminarlo ponemos un poco de bicarbonato y dejamos que actúe con unas dos cucharadas de agua oxigenada hasta que se haya retirado la mancha.

Consejos para limpiar correctamente un sofá de tela

· A la hora de limpiar un sofá de tela, intenta usar una bayeta de microfibra que sea nueva, será capaz de absorber y retirar la suciedad desde cero.

· Dependiendo del tamaño del sofá prepara varias bayetas, por mucho que quieras usar solo una, quedará mejor si permites que sean varias las que se lleven parte de la suciedad acumulada.

· Especialmente si tenemos una funda tardamos demasiado en limpiar el sofá. Si bien es un elemento protector, debemos tener en cuenta que es un tejido que se expone a todo y aunque no lo veamos, hay suciedad que puede traspasar la funda.

· Limpiamos siempre desde el interior hacia afuera para ir eliminando la suciedad. Puedes incorporar una aspiradora al proceso para quitar el polvo o los elementos que han quedado en la superficie del sofá.

· No des el sofá por limpio hasta pasados unos días, podrás comprobar si se han eliminado las manchas por completo. De no ser así podrás repetir el proceso las veces que sea necesario.

Pasos para conseguir que el sofá de tela huela siempre a limpio

Puedes eliminar el olor con un ambientador de tela casero para que el sofá siempre te huela a limpio. Para crear tu propio ambientador necesitas.

· 3 tapones de suavizante para la ropa

· 3 cucharadas de bicarbonato

· 1 vaso de agua

· 1 botella tipo pulverizador

Mezcla estos ingredientes y aplícalos siempre que necesites un extra de olor o cuando quieras que huela a limpio todo el salón. Este ambientador sirve para todo tipo de textiles, podrás emplearlo también en el dormitorio o en cualquier butaca de tela que tengas.

El suavizante para la ropa suele ser bastante potente y ayudará a darle un poco de frescura a un sofá que está expuesto a todo tipo de olores. El bicarbonato es capaz de eliminar incluso el olor a tabaco que acaba impregnando este tipo de telas fácilmente.

Con estos consejos para limpiar tu sofá de tela según las manchas y como extra tu propio ambientador, te quedará siempre limpio y oliendo bien. Será como si tuvieras un sofá nuevo.