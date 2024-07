La OCU avisa de que algunas cremas solares infantiles no alcanzan el nivel de protección SPF 50 con el que se anuncian

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un análisis exhaustivo sobre la eficacia de varias cremas solares con protección 50 disponibles en el mercado español. Para el estudio, que la organización publica cada vez que se acerca la época de vacaciones de verano, se han examinado 21 cremas corporales disponibles para la venta en supermercados, perfumerías y farmacias. Los resultados revelan que tres de estas cremas no cumplen con los estándares de protección solar con los que se anuncian y comercializan.

En concreto, se trata de las cremas:

Ecran Denenes Leche protectora infantil pieles sensibles y atópicas FPS 50+

Nivea Sun Kids Ultra protege & cuida SPF 50+

Cien Sun Crema solar infantil SPF 50, de la marca Lidl

Ninguno de estos productos alcanzan el nivel de protección SPF 50 prometido en sus etiquetas. La OCU ha evaluado diversos factores como la aplicación, la resistencia al agua, y el tiempo de exposición al sol, concluyendo que estas cremas no cumplen con los estándares mínimos requeridos para una protección efectiva. Además, el primer protector solar, de Ecran, tampoco cumple con las condiciones de UVA indicadas.

El principal problema que ha identificado el informe de la organización es que la protección real ofrecida por estas cremas es significativamente inferior a la anunciada. En algunos de los tres casos, de hecho, las cremas proporcionan un SPF mucho menor, lo que expone a los usuarios a un mayor riesgo de daño solar. También se han encontrado deficiencias en la resistencia al agua que prometen.

El análisis se ha realizado en colaboración con otras organizaciones del ICRT (International Consumer Research and Testing) en un laboratorio certificado, experto e independiente mediante el método HDRS (Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida), que combina mediciones 'in vivo' e 'in vitro' y que es reconocido por la industria cosmética.

¿Qué es el SPF?

El SPF, o Factor de Protección Solar, es una medida que indica el nivel de protección que ofrece un producto contra los rayos ultravioleta B (UVB), responsables de causar quemaduras solares y contribuir al cáncer de piel. Un SPF 50 debería permitir a una persona permanecer al sol 50 veces más tiempo sin quemarse en comparación con no usar protección.

El análisis que ha publicado la OCU se enmarca dentro de la normativa europea, que exige que los productos solares ofrezcan la protección indicada en sus etiquetas. Las cremas solares deben pasar rigurosos controles para asegurar que, efectivamente, protegen contra los rayos UVB y UVA, aunque en este caso tres de ellas no lo hagan.

La OCU ha instado a las autoridades competentes a retirar estos productos del mercado hasta que se garantice su conformidad con los estándares de protección. Ha denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) los resultados del estudio y ha solicitado que los haga públicos, con el objetivo de que los consumidores puedan realizar una compra “informada” y se les pueda “garantizar que la protección anunciada en el etiquetado se corresponde con la que realmente ofrece el producto”.

Además, recomiendan a los consumidores que eviten el uso de estas cremas y opten por otras marcas que hayan demostrado cumplir con los requisitos de protección.

La organización también ha hecho un llamamiento a los fabricantes para que revisen y mejoren la formulación de sus productos, y ha reclamado a las empresas que ofrezcan con sinceridad la protección indicada y cumplan con la normativa vigente.

Ya en marzo de este año, Sanidad retiró del mercado seis cremas por no cumplir los niveles de protección con los que se comercializaban a raíz de conocer, a través de uno de estos informes de la OCU, que su etiquetado era incorrecto. La Agencia Española de Medicamentos confirmó que no se habían notificado incidentes de quemaduras solares relacionados con ninguno de los productos hasta ese momento, pero detuvo su venta.

El estudio de la organización de consumidores recuerda que la protección solar es fundamental para prevenir daños a largo plazo en la piel, incluyendo el cáncer. Usar cremas solares adecuadas es una de las medidas más efectivas para protegerse de los efectos nocivos de los rayos UV, y anima a los consumidores a que elijan con conciencia los productos que son confiables y a que los apliquen correctamente para maximizar su eficacia.