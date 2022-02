Estas son las 16 obras que el Reina Sofía ha comprado en ARCO por 370.000 euros

El Ministerio de Cultura y Deporte ha invertido 370.000 euros en 16 piezas adquiridas en ARCO 2022 para la colección del Museo Reina Sofía. La Comisión Permanente del Real Patronato de la pinacoteca ha sido la encargada de aprobar este conjunto de obras, correspondientes a 15 artistas, 10 de ellos españoles y "algunos de trayectoria consolidada", remarca el museo. Se pueden encontrar desde instalaciones y fotografías hasta vídeos, pinturas o esculturas.

¿Quiénes son los artistas españoles?

El vídeo-documento Tengo tiempo (1994) de Miguel Benlloch registra una de sus acciones más icónicas, presentada en The Kitchen, Nueva York, en la que el artista se desviste quitándose lentamente las numerosas prendas que cubren su cuerpo, hasta quedar desnudo frente al público.

"Una acción que reflexiona sobre el cuerpo como objeto cultural, como contenedor de tiempo y acumulador de las experiencias que construyen la identidad, a la vez que cuestiona la identidad sexual", explica la nota de prensa del Reina Sofía. Será la primera obra que haya del performancero, poeta y activista político español.

Por otro lado, treinta y seis fotografías en blanco y negro componen la serie El expreso Antifascista (1936), de Antoni Campañà. La serie documenta la realización de pintadas con mensajes políticos en trenes españoles por parte de artistas antifascistas que recorrieron los territorios que todavía no habían sido tomados por el bando sublevado. Las fotografías quedaron ocultas en la llamada “caja roja” de Campañà, descubierta por sus sucesores en 2018. Una de ellas sirvió como base para un fotomontaje de John Heartfield de 1937.

Llegar a casa en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, en Madrid, a veces decorado, (2012- 2020), de la artista española de origen venezolano Patricia Esquivias (Caracas, 1979), es una instalación compuesta de fotografías en color, colgadas de un biombo de forja.

Eva Fàbregas, nacida en Barcelona y residente en Londres, explora el erotismo de los objetos y los mecanismos de la ingeniería del deseo. Las esculturas Vessels #1 y Shedding #14, (2021) "hacen pensar en órganos sexuales o en úteros". Se trata de formas esféricas creadas con látex, resina y tejidos sintéticos que muestran aperturas de las que parece fluir un elemento líquido, creaciones que podrían aludir a la maternidad.

La obra Celda 158, proyecto para cárcel abandonada (2009-2010), de Patricia Gómez y María Jesús González es un libro con fotografías, impresiones ink-jet sobre papel de algodón y arranques de pared sobre tela transparente, realizado a partir de la propia puerta de hierro de una celda, que ha sido transformada en una caja-contenedor. Celda 158 forma parte de un proyecto realizado en la antigua cárcel Modelo de Valencia que busca rescatar la memoria y documentar el valor simbólico y patrimonial impreso en los muros de la histórica prisión, vacía desde 1993.

Federico Guzmán es el autor de Tuiza, (2015) una instalación expuesta en el Palacio de Cristal a modo de Jaima compuesta por melhfas pintadas, telas triangulares de benia para el techo, colchonetas, alfombras y mobiliario, todo ello acompañado de un archivo de las actividades de la Tuiza (disco duro con fotografías y vídeos). Una muestra de "el activismo y las investigaciones de Guzmán en torno a la antropología saharaui", destaca el museo.

La obra Amnistía (1976) de Agustín Ibarrola fue realizada expresamente para la la Bienal de Venecia de 1976 dedicada a España. Representa las reivindicaciones del primer posfranquismo, de denuncia de la dictadura y alude al contexto de los albores de la Transición. "La relevancia histórica de este cuadro va más allá de la importancia del autor vasco pues se le había perdido el rastro sin poder volver a ser exhibido desde entonces", declara el Museo Reina Sofía.

De Concha Jerez se ha adquirido la obra Medida (1983-1986), una instalación compuesta por seis piezas de madera que sirve para incidir en los conceptos de división y repetición y hacen referencia a la idea de la autocensura y la afectación personal de las actitudes autorrepresivas.

De Antoni Miralda, una de las figuras más relevantes del arte conceptual español, se ha adquirido Wheat & Steak Sacos, (1981): calcografía sobre tres sacos de arpillera, lino y poliéster. La pieza es ilustrativa de una de sus temáticas más recurrentes: la comida. Las tres piezas que componen la obra del Reina hacen referencia al Banquete de la Cosecha, un festejo tradicional para celebrar el final de la recolección.

¿Quiénes son los artistas extranjeros?

La obra de Maria Thereza Alves (São Paulo, 1961) Uma Possible Reversal of Missed Opportunities (2016) fue producida para la 32ª Bienal Internacional de São Paulo. Alves organizó tres talleres con pueblos originarios con el objetivo de imaginar un futuro descolonizado para el país. Junto a un grupo de universitarios indígenas, produjo tres carteles para congresos ficticios sobre diversos temas de actualidad.

Have You Ever Killed a Bear? or Becoming Jamila (2014) es un vídeo de Marwa Arsanios (Beirut, 1978) artista y cineasta que investiga la política de mediados del siglo XX. El vídeo adquirido e basa en la vida la luchadora por la libertad argelina Jamila Bouhired, activista del Frente de Liberación Nacional, y su representación en el cine y en la cultura. También estudia la forma en la que han promovido y marginado los proyectos feministas en Egipto y Argelia.

Banderas en tu corazón (2021) pertenece a la artista multidisciplinar de trayectoria consolidada Cecilia Bengolea (Argentina 1979). La obra habla de la defensa de un mundo más sensible a los cambios climáticos y de la relación entre las especies. "Bengolea traslada la práctica antropológica alrededor de la danza comunitaria contemporánea y arcaica a través del vídeo, la escultura, el dibujo y la instalación", explica la pinacoteca.

Dos de las siete piezas que conforman La serie Natural Histories of Struggle, Rhizome y The Wilderness (2021), del artista multimedia filipino Cian Dayrit (Manila, 1989), formarán parte de la colección del Reina Sofía. Son obras textiles basadas en el archivo del zoólogo y administrador colonial estadounidense Dean Conant Worcester. Las fotografías son impresas sobre telas y bordadas con textos, emblemas y adornos, "abriendo así las originales como un escenario para replantear las relaciones de poder e inscribir narrativas contrarias dentro de la historia colonial de Filipinas".

De Santiago Yahuarcani (Pucaurquillo, Perú, 1960) se ha adquirido El hombre corazón de piedra, el boom del caucho en la amazonia en el siglo xx, (2019), obra que refleja, entre otras de su producción, el sufrimiento indígena y la explotación humana con el boom del caucho, impactando la memoria nacional del Perú. Yahuarcan es artista visual y líder indígena de los Uitoto, comunidad nativa de la Amazonía peruana y colombiana.