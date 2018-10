Ana Penyas se siente "sobrepasada" tras ganar el Premio Nacional de Cómic

"Sobrepasada", así se encuentra la ilustradora valenciana Ana Penyas tras conocer que ha sido la ganadora del Premio Nacional de Cómic por "Estamos todas bien", una novela gráfica donde aborda la historia de Maruja y Herminia, sus dos abuelas "normales", pero con un "montón de contenido simbólico".

"No me caben más sorpresas, es como muy fuerte", dice Penyas a Efe (Valencia, 1987) sobre esta ópera prima con la que en 2017 se alzó con el Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra (editorial que publicó la obra) y con la que este año ha sido reconocida como mejor artista novel en el Salón del Cómic de Barcelona.

Pero, según reconoce, con este galardón nota la "presión" ya que se trata de su "ópera prima", aunque también "tranquilidad" porque con los 20.000 euros de dotación del premio se podrá permitir decir que "no" a algunos proyectos y así "tener más tiempo".

"Hay cosas a las que ya he dicho que sí, pero a las que aún no había contestado voy a decir que no porque que llevo un año de muy poca capacidad de concentración. Estaba invocando un año de paz", afirma.

Según recuerda, "Estamos todas bien" nació como "cuatro páginas" para un trabajo de la facultad de Bellas Artes de Valencia. Un momento en el que militaba en un "colectivo feminista" y estaba "metida en movidas políticas".

"Es muy fuerte no sólo que mi proyecto gane, sino que se reconozca un trabajo en el que están mis abuelas, porque hay una parte emotiva. Son mis abuelas, dos abuelas normales, común medias, que han trabajado y me parecía súper bonito contar sus vidas sobre todo por ellas y para que trasciendan", matiza.

Y es que la valenciana considera que la política "cala en lo cotidiano de la gente": "Me daba cuenta cómo la macropolítica se mete en las mentes de las gentes, y al final ahí también estaban mis abuelas, con un montón de contenido simbólico de frases, objetos, de silencios, de miedos y me parecía que había algo que decir".

Será el jueves cuando Penyas comparta con su familia este premio cuya primera parte de su dotación económica irá destinada a "invitar a comer", según concluye.

La ilustradora valenciana se diplomó en Diseño Industrial y se graduó en Bellas Artes en la Universitat Politècnica de Valencia. Fue seleccionada para realizar una residencia artística en De Liceiras (Oporto, 2015) y lo ha sido también en varias ocasiones en la feria de ilustración de Madrid Ilustríísima y en el festival de autoedición de Valencia "Tenderete" con varios proyectos de autoedición.

También recibió una mención especial en el VI Catálogo Iberoamérica Ilustra con la serie "Viaje al interior" y ganó la edición siguiente con "Buscando un sitio".