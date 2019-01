El tenor Andeka Gorrotxategi se estrena con Turandot en Australia

En la icónica Casa de la Ópera de Sídney, el tenor vasco Andeka Gorrotxategi se estrena "con mucha ilusión" y con gran responsabilidad en el papel del príncipe Calaf de Turandot.

"Es algo que siempre quise cantar. La había escuchado un montón de veces", confesó hoy a Efe Gorrotxategi, tras el estreno este martes del montaje de Turandot dirigido por el coreógrafo australiano Graeme Murphy.

Para el tenor vizcaíno, uno de los mayores retos de ese papel de la obra maestra de Giacomo Puccini es interpretar "Nessun Dorma" porque es un "aria muy conocida y se ha escuchado tantas veces cantadas por los mejores tenores del mundo".

Gorrotxategi, elogiado por la crítica australiana por su "tono de nuez rica, color, brillo y definición clara", también destacó que la acústica de la Casa de la Ópera "es perfecta, a pesar de ser un teatro pequeño", así como la forma de trabajar de los australianos.

"Me parece excepcional cómo se reconoce el trabajo y cómo están dedicados a la perfección en cada opera. El público, los cantantes, los coristas, los bailarines, todos ellos viven la experiencia de la ópera, incluso es más vivo que en muchas partes de Europa", dijo.

El Calaf de Turandot, una producción de la Casa de la Opera de Sídney de 1990, es el cuarto trabajo del tenor vasco en Australia, donde en 2017 obtuvo el premio Broadway World Sydney Award como mejor actor de ópera.

"El premio que me dieron fue una sorpresa porque aquí no tengo a nadie, sólo los amigos que he hecho aquí del coro y otros solistas, pero no tengo amigos ni compañeros que conozca desde hace mucho tiempo, ni familias que puedan votar por mí", comentó.

El artista oriundo de Abadiño (Vizcaya) destacó sus fuertes lazos con el País Vasco, su cultura y los cantos populares en euskera, un patrimonio lírico que se dedica a recuperar.

"Este diciembre vamos a grabar con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Coral de Bilbao arias de óperas vascas de varios autores desconocidos para darles un poco de visibilidad y promover nuestra cultura", enfatizó.

Gorrotxategi prevé que a mediados de 2020 esté lista esta producción en la que actualmente trabaja en la selección de las arias, muchas de las cuales disponen solo de partituras manuscritas y "hay que hacer algo que pueda ser leído por la orquesta".