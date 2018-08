Asia Argento niega "categóricamente" haber abusado de Jimmy Bennett

La actriz y directora Asia Argento negó hoy "categóricamente" las acusaciones de abusos por parte del actor Jimmy Bennett cuando este era menor de edad y aseguró que está "profundamente conmocionada y herida" por las noticias "absolutamente falsas" que han circulado sobre ella.

Según publicó este domingo el diario 'The New York Times', Argento, una de las pioneras del movimiento #MeToo, llegó a un acuerdo extrajudicial con el actor Jimmy Bennett, que la acusó de abusos, lo que ha causado una gran sorpresa y polémica en Hollywood.

En un comunicado publicado hoy y recogido por medios estadounidenses, la actriz italiana muestra su rechazo total al contenido del artículo del periódico y asegura que "nunca" tuvo relaciones sexuales con Bennett.

Y además apunta a que fue su novio, el chef estadounidense Anthony Bourdain -que se suicidó el pasado 8 de junio-, el que insistió en que las acusaciones de Bennett se trataran en privado, lo que hizo que alcanzara una acuerdo económico con el joven para que no continuara con sus acusaciones.

I just received this statement from @AsiaArgento in response to the NYT story published late Sunday evening. pic.twitter.com/jAOo7TAULX