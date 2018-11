Berasategui, tras lograr décima estrella: No he escatimado una gota de sudor

Martín Berasategui ha logrado hoy sendas estrellas Michelin para otros dos restaurantes de su grupo, Oria (Barcelona) y eMe Be Garrote (Donostia), con lo que son diez las que acumula, y no esconde su secreto: "No he escatimado una gota de sudor".

Convertido en el cocinero de habla hispana con más estrellas, no responde a si se siente "mimado" por la Guía Michelin, pero contesta que vive su trabajo con pasión, "en cuerpo y alma" y que detrás de su apariencia de "bonachón" hay "una mano disciplinada que no deja nada al azar".

Reconoce que ni en sus mejores sueños se había imaginado en esa posición, pero reparte mérito entre su función como "director de orquesta" y equipos de "jóvenes esponjas de conocimiento que luchan en todos los sitios donde están por la marca Martín Berasategui".

Acaba de abrir en Lisboa un restaurante panorámico llamado 50 Segundos, prepara dos proyectos, "uno de lujo y otro más sport" para "finales de este año o primeros del próximo en Bilbao" y otros dos más en Madrid, por lo que de seguir su tendencia, el año próximo volverá a subirse a un escenario para enfundarse otra chaquetilla con estrellas.