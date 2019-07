Brandon Sanderson: "Estoy escribiendo una carta de amor a la fantasía épica"

Creador del universo "Cosmere" y considerado uno de los herederos de Tolkien en el género de la literatura fantástica, el escritor estadounidense Brandon Sanderson califica su última obra, la decalogía "El archivo de las tormentas", como "una carta de amor a la fantasía épica".

"Tolkien fue el primero en comprender el objetivo de la fantasía épica: ver el mundo a través de los personajes y a partir de ahí vivir experiencias extremas. Eso no lo puedes hacer con una novela corta y de ahí la idea de la decalogía", ha explicado hoy martes Sanderson en un encuentro con la prensa en Madrid.

El autor (Nebraska, Estados Unidos, 1975) publicó el año pasado en España "Juramentada", el tercer tomo de la que quiere ser su obra más ambiciosa, una saga que comenzó con "El camino de los reyes" y que el autor tiene intención de llevar hasta los diez libros.

En concreto Sanderson dio vida a su monumental universo "Cosmere" -el lugar donde suceden todas las historias- en 2005 con la saga "Elantris", que contiene tres entregas. A ésta le siguireon la saga "El aliento de los dioses", con dos libros; "Nacidos de la bruma" con siete tomos y finalmente "El archivo de tormentas", que contienen cinco libros de los cuales cuatro están publicados en España a falta del quinto.

"Llevo alrededor de un 20% explicado de lo que es 'Cosmere'. Quiero ir dando detalles según voy avanzando en los libros y cuanto más avance, más detalles daré", ha confesado Sanderson, que no descarta superar las 20 novelas enmarcadas en ese universo, una cifra que convertiría a su obra en la más extensa en el terreno de la fantasía épica.

"Cosmere" es un mundo dominado por el "Adonalsium", una forma de poder que condensa toda la magia conocida y que se fragmentó en varias partes que fueron a parar a 16 planetas diferentes. El universo está poblado por un heterogéneo listado de criaturas en el que juega un papel esencial Hoid, un misterioso personaje que canaliza la trama de todas las novelas.

Un universo que, según Sanderson, tiene su origen en la saga "Fundación" de Isaac Asimov, una lectura que lo dejó "literalmente flipando".

Mormón de confesión, asegura que en sus obras "es muy importante la religión" y aunque admite que "el lector inicial puede afrontarlas solo para entretenerse", considera que sus libros están pensados también "para profundizar".

"Muchas veces me preguntan si esto es semejante al universo cinematográfico de Marvel, pero yo empecé a hacer esto antes. En mi caso no se trata solo de unir personajes, sino que también intento crear culturas y religiones para ver cómo interaccionan entre ellas", apunta.

Es en ese amplio abanico de mundos y personajes donde la obra de Sanderson encuentra uno de sus mayores desafíos, y por eso el autor se ha rodeado de un equipo de 10 colaboradores que le ayudan en lo relativo "al rigor y la continuidad" para dotar al conjunto de "una estructura temporal perfecta".

"Hemos creado una plataforma, una especie de 'wiki', donde voy escribiendo referencias que me sirven para tomos posteriores. Hay gente que se dedica a revisar si el calendario de las tramas es el correcto porque datos como la frecuencia con que se dan las tormentas en mis libros, por ejemplo, es importante", ha reconocido.

Una complejidad que no ha servido como muro para que continúe escribiendo a gran velocidad, a razón "de 2000 ó 3000 palabras diarias", según ha detallado.

"Cuando hablo con colegas coincidimos en que no hay relación entre rapidez y calidad. Cuanto más tiempo dedicas a escribir, es más fácil encontrar lo que llamamos 'la zona'. He tenido problemas con algunos libros, como 'El camino de los reyes', pero otros me han salido prácticamente de corrido", explica el autor.

El éxito de Sanderson, que incluye otras sagas como "Escuadrón" (iniciada en 2018), "Alcatraz" (con comienzo en 2007) o la trilogía de "Reckoners" (desde 2013), no es ajeno a los estudios de Hollywood y su obra ya está pendiente de varias adaptaciones cinematográficas.

"Casi todos mis libros están en vías de adaptación y yo estoy involucrado de alguna manera en esos procesos, que van desde series, cine, hasta incluso el anime", concluye.

Por Pablo Gracia