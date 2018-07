Bryan Ferry seduce Cap Roig con guiños a Roxy Music y sus himnos más eternos

El cantante británico Bryan Ferry ha repasado su larga y exitosa trayectoria durante el concierto que esta noche ha ofrecido en el festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell, con guiños a sus éxitos con Roxy Music y a sus himnos con sabor a Brit Art Pop.

Acompañado de una banda de seis músicos y dos coristas, el cantante ha conquistado a un público que desde la primera canción ha caído rendido a su talento, elegancia y potente voz.

"Virginia Plain", "Avalon", "More than This" o "Slave to love" son algunos de los éxitos que han interpretado esta noche en el escenario del Castillo de Cap Roig, en el marco del festival impulsado por la Fundación Bancaria La Caixa.

Con una puntualidad británica, Bryan Ferry ha aparecido en el escenario con las primeras notas de "The Main Thing", que forma parte del álbum "Avalon" que el cantautor grabó en 1982 con su mítica banda, Roxy Music, uno de los grupos más eclécticos e innovadores de la historia de la música que marcó una época desde sus inicios.

Precisamente su primer single, "Virgina Plain", fue un gran éxito que les convirtió en un fenómeno musical y esta noche ha vuelto a sonar con la misma fuerza que los caracterizó en los años setenta y ochenta.

Y es que, durante más de una hora y media de concierto, el británico ha ofrecido un repertorio en el que ha mezclado canciones de su carrera en solitario con las de sus inicios con Roxy Music, la banda que creó con Graham Simpson, Andy Mackay, Brian Eno, David O'List, y Phil Manzaner.

Así, ha deleitado los dos mil asistentes que llenaban las gradas del Castillo de Cap Roig con canciones de Roxy como "Out of the blue", "Oh yeah", "Avalon", "Stronger through the years", "Bitter sweet" o "If there is something"; que ha alternado con temas publicados en solitario como "Windswept", "Don't stop the dance", "A waste land" o "Slave to love", uno de los himnos "ochenteros" que han emocionado a los más nostálgicos.

Tampoco han faltado las canciones más famosas y coreadas como "More than this", "Avalon" o "Love is the drug", con las que el músico británico ha encarado la recta final del concierto.

Después de interpretar "Virgina Plain", Ferry ha salido del escenario en un amago de despedida, lo que ha despertado los aplausos y vítores de un público que no tenía suficiente con el largo repertorio que acababa de ofrecer.

El británico no se ha hecho de rogar y ha vuelto a saltar frente al micrófono para ofrecer dos canciones más: "Let's Stick Together" y la versión del "Jealous Guy" de John Lennon, que ha puesto el broche final a la actuación ante un público entregado.

El compositor, un icono de la elegancia y el "glamour" pop, ha salido al escenario vestido con un look casual de pantalones y americana negros y una camisa blanca con el cuello desabrochado.

A lo largo de la actuación, se ha movido por el escenario jugando con el resto de músicos, excepto en canciones como "Zamba", "Stronger Through The Years" o "In every dream home" que se ha sentado para tocarlas en solitario al piano.

Un intenso repertorio que ha interpretado arropado por una banda formada por seis músicos y dos coristas que han conseguido transportar al público del Cap Roig a los años 70 y 80, cuando Ferry y su banda Roxy se convirtieron en impulsores del Brit Art Pop, creando un estilo propio que ha marcado toda una generación.

A sus 72 años, Ferry continua deslumbrando a sus seguidores con su elegante y seductora voz que ha emocionado a un público cómplice que, aunque ha empezado algo tímido, ha acabado coreando la mayoría de sus temas de pie y ovacionando al compositor por su talento y fuerza vocal.

El de Bryan Ferry ha sido el segundo concierto programado en el festival Jardins de Cap Roig, que empezó ayer viernes con el cantante mexicano Luis Miguel, que abrió así un certamen que ofrecerá las actuaciones de grandes artistas del panorama musical nacional e internacional como Texas, Juanes, Sting, Maná, Antonio Orozco, Rosario, Loquillo, Pablo López o Andrea Bocelli, quién despedirá el festival el 22 de agosto.