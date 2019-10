Los Chanclas vuelven, tras 4 años, con su décimo disco, "Rock con tomate"

El grupo sevillano "No me pises que llevo chanclas" lanza este viernes al mercado su décimo disco, "Rock con tomate", que llega cuatro años después de su último trabajo discográfico, "He visto un ovni", y continúa con el "agropop" que ha distinguido a esta banda.

Según ha informado su compañía discográfica, El Volcán, el disco sale al mercado después de que lleve varias semanas en plataformas digitales el sencillo "El tomate cantante", una canción-denuncia en clave humorística de los alimentos transgénicos y sus nocivas consecuencias.

El grupo formado por Pepe y Álvaro Begines, Pepe Linero y Salvador Romero vuelve a la carga con un álbum de letras desenfrenadas y música intensa, en el que entra en juego la gastronomía.

Otra de sus canciones, "Potaje de garbanzos", es, en palabras de Pepe Begines, "una canción que busca el humor en la rutina de la vida en pareja. El orden de los factores no altera el resultado: adorar al potaje de garbanzos con todo el amor”.

Con tres discos de oro y dos de platino a sus espaldas, "Rock con tomate" cuenta con la colaboración de Varry Brava, José María Sagrista y Astola y Ratón.