La samba de Elza Soares y la ecléctica Mon Laferte abren La Mar de Músicas

La samba de la brasileña Elza Soares y la mezcolanza de ritmos de la chilena Mon Laferte han abierto este sábado en el Auditorio Parque Torres la vigesimoquinta edición de La Mar de Músicas, que cumple sus bodas de plata homenajeando a Portugal como país invitado.

La actuación de Soares ha estado precedida por un breve pero emotivo homenaje póstumo a uno de los fundadores del festival, Paco Martín, fallecido en agosto de 2018, cuya voz ha resonado en el auditorio para explicar en presencia de todos los trabajadores del evento sobre el escenario qué representaba La Mar de Músicas para él.

Soares, conocida como "la mujer del fin del mundo", ha aparecido en el Auditorio Parque Torres con una puesta en escena expresamente preparada para ella debido a sus problemas de cadera, por lo que ha cantado sentada en una butaca elevada sobre una plataforma, en la cual ha representado más que nunca que sigue siendo la reina de la samba.

Con un saludo especialmente dirigido a las espectadoras, la brasileña ha demostrado que, a pesar de la imposibilidad para moverse, aún mantiene el ritmo en su voz, esa voz salida de una favela para presentarse desaliñada a un concurso y, al preguntarle de qué planeta salió, contestó que "del planeta hambre".

Soares ha remezclado sus canciones pasándolas por la batidora de los nuevos sonidos electrónicos en algunas de sus composiciones, aunque ha predominado los ritmos tradicionales brasileños acompañada de un potente septeto vocal y musical.

Una de las octogenarias más respetadas de Brasil sigue al pie del cañón con discos como "Do cóccix até o pescoço" (2002), "A mulher do fim do mundo" (2015) y "Deus é mulher" (2018), que la ha puesto en la escena mundial de nuevo.

Tras Elza Soares, ha llegado el turno de Mon Laferte, la cantante chilena afincada en México que está realizando la primera gran gira europea, en la que está desgranando las canciones de su último disco, Norma, salpicado de un repaso por sus anteriores trabajos, entre ellos su álbum Mon Laferte volumen 1, por el que fue nominada a los Premios Grammy Latino en 2016.

La cantante y compositora de Viña del Mar ha demostrado por qué es una de las artistas latinoamericanas más en forma del momento, combinando pop, rock y boleros trayéndolos al presente, además de acercarse a otros estilos como la cumbia.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los conciertos del festival ha sido el que ha abierto el escenario del antiguo CIM, en el que el neozelandés Marlon Williams ha demostrado por qué Paco Martín quiso que actuara en la edición de 2018 y que no pudo producirse por estar participando en la película "Ha nacido una estrella", donde comparte créditos con Lady Gaga y el propio Cooper.

El neozelandés ha derrochado una voz que retrotrae a los tiempos del rock de los años 60 del siglo pasado, y en la que se ha transformado en un "crooner" que podía ambientar esas atmósferas que también refleja David Lynch en sus películas.

Con un atuendo marcadamente postrockero y una banda que podía acompañar a Morrisey, Williams ha transitado en el antiguo cuartel del CIM por su debut discográfico, en el que predomina el country-rock, las canciones de su segundo trabajo, "Make way for love" y, finalmente, su recién estrenado disco en directo.

La noche acabará en el Castillo Árabe con Mayra Andrade, la cantante caboverdiana afincada en Lisboa que acaba de lanzar su quinto álbum, Manga, muy inspirado en los sonidos africanos contemporáneos, donde muestra su libertad creativa.

Grabado entre París y Abidjan este trabajo traza una delgada línea que oscila entre lo urbano, el afrobeat y la música tradicional de su país de origen. Su música es fresca y versátil. Un cóctel donde reformula su música materna y explora los sonidos tropicales.

La segunda jornada de La Mar de Músicas estará protagonizada por los conciertos de la cantante portuguesa de jazz Luisa Sobral, compositora de la canción con la que su hermano, Salvador Sobral, ganó el festival de Eurovisión en 2017, el islandés Ólafur Arnalds, considerado un pionero del neoclásico donde la electrónica y la clásica se dan la mano, y el mambo y chachachá de los cubanos Orquesta Akokán.