Flamenco y danza española en el escaparate de artes escénicas de Nueva York

La danza contemporánea de Raquel Madrid y el flamenco de Anabel Veloso se subirán hoy al escenario del Teatro Repertorio de Nueva York para mostrar sus obras en el marco de la Feria de Artes Escénicas de Nueva York, que reúne a profesionales y programadores de más de 30 países.

"Es algo que me dicen hacer hace 20 años, cuando empecé, y nunca me lo hubiera creído, sinceramente, es algo que me lo tengo que repetir muchas veces", asegura a Efe Raquel Madrid poco antes de su actuación.

Con su participación, Madrid espera "seguir ampliando las fronteras de la danza hecha en España, dar a conocer, en mi caso, la danza contemporánea y acercarla un poco más a Estados Unidos".

La Feria de Artes Escénicas de Nueva York acoge hasta el 8 de enero más de 1.000 actuaciones, en lo que es un gran escaparate de contratación.

La sevillana muestra una versión del solo interpretado por la propia artista, creado con motivo del décimo aniversario del nacimiento de su compañía, en 2005, y que lleva tres años de gira.

"Es una versión en formato 'showcase' (escaparate)", declara Madrid, antes de explicar que se trata de una propuesta más reducida de la obra: "He quitado la parte del texto y he apoyado todo el espectáculo en la parte coreográfica, eliminando texto y dejando tres elementos escenográficos".

Por su parte, Veloso, que ya ha pisado las tablas neoyorquinas, confiesa que es la primera vez que lo hace representando a su propia compañía.

"Tenía ganas de volver", asegura, antes de contar que es la primera vez que hace "este formato showcase", para el que la bailaora ha adaptado su nuevo espectáculo titulado "24 quilates".

"Es la 'premier' de un espectáculo nuevo que estamos terminando. Este año celebro el décimo aniversario de mi compañía y quería asemejar el flamenco y las joyas que tengo como artista y los metales preciosos. Es una obra delicada, cuidada como el oro, para que sea una joya este décimo aniversario", declara la artista a Efe.

Su estreno será en Cali (Colombia) el próximo febrero, "aunque qué mejor que hacer el preestreno en Nueva York; va a ser un regalo".

Para la ocasión, la bailaora estará acompañada de la "única arpista flamenca, Ana Crisman" y del guitarrista Raúl Rodríguez.

"Es un formato inédito, los tres juntos en el escenario", comenta Veloso, antes de describir esta actuación como "algo muy diferente y muy especial en Nueva York. Nos parecía que esto añadía algo nuevo al panorama flamenco mundial", en una ciudad donde el flamenco cuenta con gran aceptación desde hace décadas.

Veloso y Madrid viajan a la capital cultural de Estados Unidos con el apoyo del Programa de Internacionalización de Compañías de Danza, impulsado por la Acción Cultural Española y la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED).

La gerente de FECED, Claudia Morgana, aseguró a Efe que es la primera vez que la organización lleva a compañías de danza al "showcase" de esta feria neoyorquina.

Además, apuntó que se trata de la "primera actividad del programa de colaboración firmado entre nuestra Federación y Acción Cultural Española para apoyar la participación de compañías españolas de danza en ferias internacionales".

"Las compañías han sido elegidas por el Teatro Repertorio donde se presenta el 'showcase' de entre las propuestas de actuación que recibieron para las fechas" de la feria, concluyó Morgana.