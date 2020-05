"It's Always Sunny in Philadelphia" bate el récord de la comedia más larga

La serie "It's Always Sunny in Philadelphia" tendrá una temporada número 15, confirmada este martes por el canalFX, con lo que se convertirá en la comedia más larga de la televisión estadounidense.

Hasta ahora, la ficción había igualado el récord de "The Adventures of Ozzie and Harriet" como la más longeva con 14 temporadas, pero la renovación ha conseguido que esta comedia negra haga historia en EE.UU.

Aunque no ha destacado en las ceremonias de premios, desde su estreno en 2005 "It's Always Sunny in Philadelphia" ha mantenido una base de seguidores muy fiel lo largo de los años, en los que la serie ha tratado de manera ácida los temas más controvertidos de las noticias.

El escenario principal de "It's Always Sunny in Philadelphia" es Paddy, un bar situado en la empobrecida área sur de la ciudad de Filadelfia en el que los personajes principales pasan la mayor parte de su tiempo.

Allí, sus protagonista Mac (Rob McElhenney) -el creador de la serie-, Dennis (Glenn Howerton), Charlie (Charlie Day) no tienen dinero, no tienen conciencia y tampoco ambición o sueños inconclusos o inalcanzables.

A lo largo de sus 14 temporadas, estos protagonistas analizado temas tan espinosos en EE.UU. como los asesinatos masivos en las escuelas, el matrimonio homosexual, el racismo, la xenofobia contra los árabes, el debate sobre las armas de fuego y el colapso del sistema financiero durante la crisis de las hipotecas.

Desde el primer capítulo la serie dedicó varias escenas controvertidas a discutir por qué los blancos creen que todos los afroamericanos se parecen entre ellos, con un personaje convencido de que tiene razón y que por eso en el fondo "todos son familia".

Más recientemente han abordado en varios episodios el movimiento "MeToo" y los casos de denuncias de abuso sexual en el trabajo y la igualdad de género.