James Blunt cautiva con su eclecticismo musical en Starlite

El cantante James Blunt ha cautivado hoy al público de Starlite con su eclecticismo musical en un concierto enmarcado en su gira "The Afterlove", con la que está presentando su último trabajo discográfico.

La actuación, que ha arrancado a las 22:30 horas con puntualidad británica, ha estado marcada por la mezcla de estilos musicales como el pop, el rock, el country, el folk o la electrónica, que el artista ha interpretado intercalando temas del nuevo álbum con antiguos éxitos.

El tema "Heart to heart" ha sido el encargado de abrir la actuación entre palmas y silbidos del público, una canción cargada de sonidos vibrantes y que ha provocado una salida acelerada del británico, que ha pedido a la gente ponerse en pie y no ha dado opción al aplacamiento.

"Hola Marbella, ¿Cómo estás?, ¿Muy bien?. Mi español es terrible", ha introducido Blunt para saludar a sus seguidores al inicio.

"Veo sonrisas en las caras", ha observado, o "el asiento es para el bolso", ha ensalzado mientras ha recordado a su padre y su avanzada edad y ha asegurado sobre él que estaría bailando allí también.

Envuelto en vaqueros y camiseta negros y con una puesta en escena caracterizada por los juegos de luces y los elementos audiovisuales, Blunt ha proseguido el concierto, en el que ha estado muy comunicativo con el público en todo momento, compuesto en su mayoría por gente joven que se ha entregado al exmilitar.

Durante la noche han sonado numerosos temas melódicos y acústicos cargados de sentimiento y romanticismo, como "Wisemen", "Time of our lives", "Make me better", "Goodbye my lover" -que ha sido tarareada por los asistentes-, o "Same mistake", tema que ha pedido acompañar con las luces de los móviles para simular a "las estrellas".

Uno de los momentos especiales de la velada ha tenido lugar con "Someone singing along", que ha dedicado "al primer comandante de América", en alusión al presidente de Estadios Unidos, Donald Trump, y que ha acompañado de imágenes de guerra con pueblos destruidos.

"El amor no quiere guerra", ha entonado, al tiempo que ha pedido al público que le acompañase en el estribillo porque "se necesitan más voces para ir en contra de todas las guerras", ha destacado con el efecto de una gran ovación.

También ha habido momentos para el rock suave con "I'll take everything" o sinfónico, con el tema "So long Jimmy", donde sonidos roqueros se han conjugado con pop británico e imágenes psicodélicas, para el pop con "High", mezclado con electrónica con "OK" o "Lose my number", que conjuga sonidos acústicos, electrónicos y poperos.

Blunt ha interpretado también su sonado éxito "You're beautiful", que ha tenido una gran acogida con el auditorio en pie y cantando el tema a medias con el británico, seguido de una gran ovación.

El turno de bises ha llegado con "Stay de night", con la que Blunt se ha subido al asiento de su órgano para tomar una foto del auditorio con su móvil y "1973", para cerrar con el acústico "Bonfire heart", que ha hecho vibrar al público mientras el británico y su banda se despedían al son de Elvis.

