Javier Cámara debuta como director en un episodio de la serie "Vamos Juan"

El actor Javier Cámara ha debutado como director en uno de los siete episodios de la serie "Vamos Juan", secuela de "Vota Juan" del canal TNT que él mismo protagoniza interpretando al político de ficción Juan Carrasco.

Cámara ha contado con el apoyo del equipo de producción de la serie, que lidera su creador Diego San José, y se suma así a una nómina de realizadores en la que también figuran Borja Cobeaga y Víctor García León.

"La confianza generada durante el rodaje de 'Vota Juan' y 'Vamos Juan' derivó en una propuesta descabellada que, por absurda, se ha acabado haciendo realidad", señala el actor en declaraciones que recoge la cadena en un comunicado.

"Pido perdón de antemano por la osadía y la irresponsabilidad, pero si alguien debe pagar por esto, es quien tuvo la ocurrencia de ofrecérmelo. Yo no tengo la culpa, me gusta el juego y todo me nace de la inconsciencia", añade.

Está previsto que el rodaje de "Vamos Juan" termine esta semana en Madrid y la serie, producida por 100 Balas (The Mediapro Sstudio) y WarnerMedia, se estrenará en TNT en la primera mitad de 2020.

La secuela de "Vota Juan" vuelve a centrarse en el personaje de Juan Carrasco, dos años después del final de la primera temporada. Alejado de la vida pública, Carrasco lleva una vida sencilla en Logroño trabajando como profesor de biología en un instituto, pero su ambición no se ha desvanecido y decide volver a Madrid para fundar un nuevo partido.