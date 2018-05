La estela de José Sancho inspira a Reyes Monforte "La memoria de la lavanda"

Las heridas de la vida, en su caso la muerte de su esposo, el actor José Sancho, ha transformado Reyes Monforte en literatura con "La memoria de la lavanda", su última novela, preñada de realidad como las seis anteriores desde su exitoso estreno en la imprenta con "Un burka por amor" (2007).

"Es cierto que esta novela tiene ahora una carga más personal pero no es una biografía sino un homenaje al amor de mi vida, a la persona amada" en forma de ficción, ha precisado Reyes Monforte (Madrid, 1975) en referencia a su esposo, fallecido en 2013.

Aunque todas sus obras están dedicadas a José Sancho, a quien se unió en 2006, "ésta ha sido la que más tiempo me ha costado esperar el momento necesario para sentarme en la mesa, abrir el ordenador y escribir: dos años en total porque no me salían las palabras", ha evocado hoy en una entrevista con Efe horas antes de protagonizar un acto en Valladolid.

Tenía la historia y los personajes pero le faltaba el escenario, hasta que unos amigos le invitaron a visitar Brihuega (Guadalajara) para asistir a la Fiesta de la Lavanda, donde contempló mil hectáreas de una planta dotada de "propiedades calmantes y cicatrizantes", a partir de la cual brotaron las palabras.

Monforte trasladó ese estallido de aroma y cromatismo a una novela "plagada de símbolos" como sinónimo de fiesta, vida, luz, esperanza y color hasta lograr "una manera de gestionar ese vacío que te deja la desaparición de un ser querido y que no comprendes hasta que te toca vivirlo".

"Las pérdidas no se superan, se sobrellevan y siempre queda la cicatriz", ha precisado la autora de "Amor cruel" (2008), "La rosa escondida" (2008), "La infiel" (2011), "Besos de arena" (2014) y "Una pasión rusa" (2015), los restantes eslabones literarios de quien nunca ha renunciado a su condición de periodista.

"Me gusta decir que soy una periodista que escribe. Todas mis historias están basadas en hechos reales tal vez por esa vena. Es la profesión que más me gusta", ha reflexionado esta escritora que actualmente colabora con el diario La Razón y ha centrado en la radio buena parte de su trayectoria.

Con el "rabillo del ojo" mira a su oficio cuando al preparar un libro acomete con anterioridad un riguroso proceso de investigación y documentación, ha insistido Monforte que, además de en las redacciones de Onda Cero y Punto Radio, ha dejado su impronta en las de Telemadrid, Antena 3TV y El Mundo TV.

Ese contacto con la realidad ha facilitado en buena medida la fácil conexión con los lectores a través de historias "con las que se identifican" sin mucha dificultad, como ellos mismos le cuentan en contactos que "son pura vida y oro porque te abren los ojos y rápidamente te indican si un libro va a funcionar o no; me lo paso muy bien", ha apostillado.

El periodismo, en cierto modo, evitó que Monforte se precipitara por el abismo del éxito que supuso su fulgurante bautismo literario con "Un burka por amor" (2007), que en España ha vendido más de un millón de ejemplares en cincuenta y cuatro ediciones a las que sumó un récord de audiencia con su adaptación televisiva en Antena 3TV, y que desde hace poco cuenta con una tirada en lengua albanesa.

Su oficio le enseñó desde el principio el día a día: "Cada mañana en la radio empezaba desde cero porque el ayer no importaba ya; solo el hoy y el mañana. Soy muy práctica, no sentí esa presión y sabía que después vendrían el segundo, el tercer y el cuarto libro", ha concluido.

Roberto Jiménez.