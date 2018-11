Juan José Padilla fue sorprendido por llamada sobre Premio de Tauromaquia

El torero español Juan José Padilla confesó hoy desde México la sorpresa que le causó la llamada en la que le informaron que había sido reconocido con el Premio Nacional de Tauromaquia de su país. "Creí que había sucedido algo en el hotel, un incendio o algo", dijo a Efe.

Padilla fue designado este miércoles ganador de este galardón que el Ministerio de Cultura y Deporte de España le concede por su "extraordinaria carrera de veinticinco años en los ruedos".

"Me encuentro en Aguascalientes (centro de México) y aquí pues las seis de la mañana son las doce o una de la tarde en España. Recibo la llamada a la habitación; creí que había sucedido algo en el hotel, un incendio o algo, y era para darme esta noticia, que me llamaban del Ministerio de Cultura para darme la noticia. Imagínenselo", declaró.

Con más de 1.400 corridas en su carrera, el maestro Juan José relató que se siente sumamente orgulloso de recibir este galardón, pues es un reconocimiento no solo al camino recorrido sino a la ética y a la disciplina de su profesión.

"Jamás podría imaginar que iba a recibir tanto del mundo del toro. Ya desde mis inicios cuando yo quería ser torero sabía las durezas, las dificultades, y bueno las adversidades de la profesión. Me he sentido siempre muy recompensando con el trato y el cariño que he recibido", expuso.

El "Ciclón de Jerez" pidió respeto a la tauromaquia, pues actualmente se viven "momentos difíciles antitaurinos" en "ciertos sectores".

"Pero es cierto, es verdad, que la tauromaquia tiene una fuerza, tiene una verdad, tiene una integridad que se defiende por sí sola. Solo pedimos respeto hacia ella", acotó.

El jurado del premio reconoció su figura "en el año de su retirada de los ruedos" y ha ensalzado también los valores de "esfuerzo, entrega y capacidad de superación dentro y fuera de los ruedos" que encarnan la personalidad y trayectoria de Padilla.

El Premio Nacional de Tauromaquia, que este año cumple su sexta edición y está dotado con 30.000 euros, reconoce la labor meritoria de una persona, entidad o institución en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la tauromaquia.