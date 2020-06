Karol G recibe duras críticas por hablar del racismo usando a su perro

Karol G recibió este lunes duras críticas en las redes sociales después de publicar una fotografía de su perro para expresarse contra el racismo, en medio de la ola de reacciones por la muerte a manos de la Policía del afroamericano George Floyd en EE.UU.

La controversia comenzó cuando la cantante urbana colombiana publicó la imagen de su cachorro, de pelaje blanco y manchas oscuras, junto al mensaje "el ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos".

Aunque poco después la estrella borró su publicación, los mensajes de rechazo se mantuvieron a lo largo de la tarde de hoy.

"Entonces Karol G ha hecho carrera cantando una música que viene de ritmos negros, pero para ella el racismo es como un perrito con manchas", escribió una usuaria en Twitter.

"Según Karol G no soy racista porque tomo café con leche, me visto camisa negra/blanca con pantalón blanco/negro, y sí, muy importante uso tapaboca mitad blanco y mitad negro para ser antirracista de la vida", expresó otro.

Los mensajes de los internautas se multiplicaron a tal punto que la etiqueta #KarolG fue una de las 20 tendencias más populares en Estados Unidos.

Sin embargo, una de las críticas más fuertes provino de su compatriota Goyo, la voz femenina del trío ChocQuibTown.

"Los mensajes de Karol G queriendo solidarizarse con esta causa; son ejemplo de cómo alguien que hace música y videos con factura afrodescendiente, con ídolos NEGROS. No tiene claro lo que es RACISMO, Ni discriminacion, ni la importancia de las razas. Y es algo que sumaría mucho", escribió la artista afrodescendiente.

Ante los comentarios, la intérprete de "Tusa" y “Pineapple" procedió a publicar un comunicado explicando su posición después de eliminar la foto de su perro.

"Me equivoqué y quiero aclarar que mis intenciones en la foto que subí eran bonitas y correctas. Lo que quise decir es que el racismo es terrible, que no lo entiendo... Solo existe una raza, la raza humana y ahora veo que la forma en como lo expresé no estuvo bien", escribió.

Además, expresó su solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, que se ha movilizado en todo EE.UU. ante la muerte de Floyd, desembocando en enfrentamientos violentos.

En el incidente, que quedó registrado en un video difundido en las redes sociales, un agente, de raza blanca, le aprieta el cuello al hombre con su rodilla durante varios minutos a pesar de las desesperadas quejas de que no podía respirar, mientras sus compañeros observaban.

Floyd murió poco después en un hospital.

La autopsia ordenada por la familia de Floyd confirmó que falleció por "asfixia debido a una presión sostenida", según informó hoy un abogado de la familia.

Estrellas internacionales como Beyoncé, John Boyega, Taylor Swift, Cardi B, Cynthia Erivo, Lupita Nyong’o, Demi Lovato, Viola Davis, Janelle Monáe, Kim Kardashian, Justin Bieber, Jeffrey Wright, Chance the Rapper, Ariana Grande, LeBron James, Lady Gaga, Billie Eilish y Lana del Rey se han sumado a la ola de indignación en ese país.