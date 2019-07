Lana del Rey envuelve al FIB en melancólico pop onírico

Benicásim (Castellón), 19 jul (EFE),. La estadounidense Lana del Rey ha pasado hoy por el escenario principal del Festival Internacional de Benicásim para ofrecer una actuación lánguida y plagada de melancólico pop onírico para mecer a un público que había sido hiperactivado con los británicos The 1975 minutos antes.

La cantante ha saltado al escenario con un retraso considerable, algo inédito en el FIB, pero que parece repetirse en esta edición pues ayer Action Bronson llegó a acumular un retraso de 45 minutos -tras los que montó un "numerito" de enfado que incluyó un empujón a un técnico de sonido- y hoy en el escenario secundario Carrefour casi todas las actuaciones han comenzado tarde.

La cantante, modelo y compositora Elizabeth Woolridge Grant, conocida por su nombre artístico Lana del Rey ha comenzado su actuación casi 30 minutos tarde envuelta en un escenario típicamente californiano de hamacas y palmeras reforzadas por los efectos visuales que evocaban el mar y los paisajes de la costa oeste de Estados Unidos.

Tras el retraso ha desplegado su universo de pop melancólico y sus sonidos de ensoñación lacónica y ha deleitado a los miles de fibers, que la han acompañado en todos los temas, algo que ella ha agradecido reiteradamente, con composiciones populares como "13 Beaches" o "Blue Jeans" y algunos cortes de su nuevo disco que verá la luz dentro de un mes como "Mariners Apartment Complex", del que ha confesado que es su favorito.

Antes de la norteamericana, The 1975 ha desplegado sus grandes éxitos sobre las tablas benicenses con un sonido impecable y una invitación al baile casi constante con temas sobradamente conocidos por el público británico como "Somebody Else", "Love It If we Made It", "Sincerity Is Scary" o "TOOTIMETOOTIMETOOTIME".

La noche benicense ha tenido muchos otros sonidos, seguramente más frescos e interesantes en el resto de escenarios y en otras franjas como el del neoyorquino Gus Dapperton, que ha enamorado a su pequeña legión de fans que no se han resistido a bailar con él en canciones como "Gum, Toe and Sole" o a acompañarle cantando "My Favorite Fish".

También la propuesta del supergrupo transatlántico Superorganism en el escenario principal ha sido divertida, fresca y desenfadada y ha obligado a todos a sumarse a la fiesta psicodélica y ecléctica de los siete componentes de la banda capitaneados por la carismática Onoro Noguchi.

Para el público patrio la noche ha servido el folk resuelto de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) y el electropop "petardo" de Monterrosa.

Rocío Saíz y Esnórquel D.J. se han mostrado realmente agradecidos tanto por haber sido contratados para tocar en el FIB con tan solo un año de andadura juntos como grupo como por la gran cantidad de gente que se ha acercado a verles pese a que su actuación se ha solapado en parte con The 1975.

Monterrosa han traído hasta el recinto de festivales a Massiel, versionando una de sus canciones, así como a Shakira, ya que después de ofrecer una sesión de "Mindfulness" a los asistentes, han cerrado el concierto con "Estoy aquí", no sin antes haberse plantado contra las "manadas" que "van por ahí" y que critican en su tema "Fauna".

Precisamente la presidenta de Cruz Roja Castellón, Omayra Serrano ha explicado a EFE que la entidad está presente en el FIB en el Punto Violeta por segundo año consecutivo para "crear espacios libres de agresiones sexistas" y "poder prestar una primera atención de calidad por gente profesinalizada y formada para el caso de haber algún tipo de agresión".

Otras propuestas como The Big Moon o The Hunna han pasado por el escenario principal con un buen directo en una jornada en la que se ha visto el recinto lleno de fibers y con todos los escenarios a pleno rendimiento después del jueves en el que solo había un escenario y la zona de Djs operativa.

Tras Lana del Rey los sonidos electrónicos volverán a la noche benicense de la mano de Totally Enormous Extinc Dinosaurs y de Ochoymedio Djs que darán por concluida la jornada musical a las 5.30 horas.