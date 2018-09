Lolita: "La libertad tiene que ser para todo, para el amor, para el arte..."

Tras su éxito en Mérida, llega a Madrid "Fedra", la tragedia griega de Eurípides, que, firmada por Paco Bezerra, encarna la cantante y actriz Lolita, quien da vida a una mujer fuerte y empoderada que se atreve a amar, pese a todo y a todos.

"Creo que las mujeres hoy tienen que ser valientes y no rendirse, y la libertad tiene que ser para todo, incluso para expresar los sentimientos que se tengan en cualquier tema, no solo en el amor, sino en el arte, en todo", ha explicado Lolita tras un pase para los fotógrafos, un día antes de que la obra se estrene en el Teatro de La Latina.

Reivindicativa y luchadora, así es la Fedra de Paco Bezerra, que se ha inspirado en un texto desconocido de Eurípides, escrito antes del que luego sería la tragedia popularmente conocida.

Esta obra, que dirige Luis Duque, cuenta con un elenco encabezado por Lolita Flores, que comparte escenario con Juan Fernández y con Críspulo Cabezas, Eneko Sagardoy y Tina Sáinz.

Esta "Fedra" es una historia "de libertad y de amor", porque la protagonista es "libre para amar" y, por primera vez, viene a reivindicar "que tiene derecho a amar a quien sea, aunque sea a su propio hijastro", dijo el director de la obra en Mérida.

"Esta obra está siendo una experiencia muy buena -ha explicado la actriz-. En Mérida fue muy bien, yo ya había estado en Mérida con la 'Asamblea de mujeres', pero para mí esta es la primera tragedia. No es mi primer clásico y cambia mucho, porque en la tragedia tienes que estar mucho más contenida y en el drama pues te dejas fluir un poco más".

La actriz, que ha cosechado muy buenas críticas, ha asegurado que ella no es que se identifique, que al fin y al cabo es actriz y lo que hace es meterse en el papel. "También canto, te inventas una historia y te la crees", ha subrayado.

Lolita da vida a una Fedra, la reina de la isla del volcán, que está enferma y no come para preocupación de todos, que no saben qué le pasa, pero la única pasión que atormenta a esta mujer es el amor que no puede reprimir más, el deseo por su hijastro.

"Lo que va a ver el público está escrito hace 2.500 años, es el amor imposible, el despecho y también la valentía, porque ella decide ir contra su historia y declararse a esa persona que ama, a pesar de que sabe que a lo mejor no la corresponde", ha concluido Lolita.

La obra, producida por Pentación, estará en cartel desde mañana hasta el 30 de septiembre.