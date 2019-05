Palmarés completo de la competición de la 72 edición de Cannes

El 72 Festival de Cannes llegó este sábado a su fin con el anuncio del palmarés de la competición, que dio a conocer el jurado presidido por el mexicano Alejandro González Iñárritu y que concedió la Palma de Oro al surcoreano Bong Joon-Ho por "Parasite".

El listado completo de premios es el siguiente:

Palma de Oro: "Parasite", de Bong Joon-Ho.

Gran Premio del Jurado: "Atlantique", de Mati Diop.

Premio del Jurado: "ex aequo" a "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, y "Les misérables", de Ladj Ly.

Premio a mejor dirección: Jean-Pierre y Luc Dardenne por "Le jeune Ahmed".

Premio a mejor actor: Antonio Banderas por "Dolor y gloria".

Premio a mejor actriz: Emily Beecham por "Little Joe".

Premio a mejor guión: Céline Sciamma por "Portrait de la jeune fille en feu".

Mención especial del Jurado: Elia Suleiman por "It Must be Heaven".

Cámara de Oro a la mejor ópera prima: "Nuestras madres", de César Díaz.

Palma de Oro al mejor cortometraje: "The Distance Between Us and the Sky", de Vasilis Kekatos.

Mención especial de cortometraje: "Monstruo Dios", de Agustina San Martín.