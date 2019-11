Rojas se enfrenta con "Una vez más" a historia de reencuentros y decisiones

El director de cine cordobés Guillermo Rojas se enfrenta a su ópera prima con "Una vez más", en la que cuenta la historia de una chica que vuelve a sus orígenes tras pasar un tiempo fuera de España, “siempre intentando ser honesto con la historia y cómo lo cuento”.

En una entrevista con Efe en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde se estrena oficialmente la cinta, Rojas ha explicado los detalles de una cinta protagonizada por la actriz sevillana Silvia Acosta, bromeando con que se podría considerar “una segunda parte” de "Viaje al cuarto de una madre", por cuanto narra, a diferencia de la película de Celia Rico, la historia de una chica que quiere volver a casa tras emigrar.

“Es una historia de reencuentros, de alguien que se reencuentra con su vida personal perdida, y vuelve a ser feliz durante un tiempo”, explica su director.

Guillermo Rojas ha dicho que es una mujer el eje de la película “porque me parecen más interesantes las historias de mujeres, e incluso las directoras españolas me parecen mucho más interesantes en la actualidad, quizás porque tienen mucho que contar, que tradicionalmente no han podido hacerlo”.

“Tuve claro desde siempre que quería que lo protagonizase una chica y centrarme en ella”, ha dicho, concretando que “desde primera hora no quise que el proyecto se sobredimensionase, sino hacerla con nuestros medios, pero que nos se escapase de las manos”, con la premisa de que “el espectador se creyera la historia, siempre intentando ser muy honesto con la historia y cómo se cuenta”.

Por su parte, Silvia Acosta ha señalado que, en su caso personal, se siente “muy identificada con el personaje”, que tuvo que salir de su casa “y a volver encontrar una vida desarmada, la vida que ahora tiene que reconocer”, además de felicitarse de que “se ha rodado íntegramente en Sevilla, dándole mucha importancia a la ciudad”.

La actriz sevillana comparte pantalla con Jacinto Bobo, interpretando ambos a una pareja que no se había vuelto a ver desde que ella se fue a buscar trabajo a Londres y rompieron su relación sentimental.

Cinco años después se reencuentran y recorren la ciudad de nuevo, “recordando lo que tuvieron, lo que olvidaron y lo que podían haber sido”, explica la sinopsis de una película que cuenta con la banda sonora de bandas de la escena indie sevillana como The Milkyway Express, Dani Llamas, All La Glory o Maga, mientras la partitura original compuesta para la película corre a cargo del músico Pablo Cervantes.

Completan el reparto Teresa Arbolí, Celia Vioque, Julia Rodríguez, Beatriz Arjona, Asier Iturriaga, Alejandro Sigüenza, Tatiana Sánchez Garland, Cristina Domínguez, Verónica Morales y Jorge Naranjo.