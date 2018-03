Yankee, Aoki y Crespo radiantes tras llevar la inclusión de "Azukita" a Ultra

Casi 24 horas después del estreno en vivo de "Azukita" ante más 40.000 asistentes a la fecha inaugural del Festival Ultra, que se celebra este fin de semana en Miami, Daddy Yankee, Steve Aoki, Elvis Crespo y Play-N-Skillz, sus autores, aseguraron hoy a Efe que aún sienten la "energía de la experiencia".

"Ultra es mi show favorito. Representa lo que quisimos hacer con nuestra canción. 'Azukita' es un tema sobre la unión global", dijo Aoki, uno de los principales DJ y productores del planeta de la llamada Electronic Dance Music (EDM).

"Yo nunca había estado en un show de EDM y el que haya sido con una canción en la que yo participo fue único", dijo por su parte Daddy Yankee, quien abrió el viernes el set con versiones cortas de sus éxitos "Gasolina" y "Dura", recibidos con entusiasmo por los asistentes.

Impresionados por la energía del público e inspirados por la cantidad de banderas de varios países del mundo que ondeaban en el público, los artistas latinos coincidieron en que se trató de un hito en sus carreras.

"Me lo disfruté muchísimo", agregó Yankee, quien recalcó que lo más importante fue cómo se vivió "el mensaje de inclusión que lleva la canción".

Aoki, nombre de referencia en el festival de tres días que se desarrolla en el Bayfront Park, en el centro de Miami, reconoció que el haber estado acompañado en el escenario de algunos de los nombres más importantes de la música latina creó un "momento muy especial".

El productor y DJ, nacido en Estados Unidos de padres japoneses, es un amante declarado de los ritmos urbanos latinos y señaló que lo que más le emociona de "Azukita" es que "la están bailando en todo el mundo".

Relató que algunos de sus seguidores que conoció en Ultra le dijeron que la canción está de número uno en Italia y en Francia.

"En países donde no se habla ni inglés ni español. Es una fusión y demuestra que vivimos un momento en el que la música, el ritmo importa más que el idioma. Por eso la música latina es global", subrayó Aoki, quien dijo que era un sueño para él trabajar con "monstruos" como Yankee y Crespo.

La fusión de la EDM de Aoki, el reguetón de Daddy Yankee, el merengue de Elvis Crespo y el sonido urbano de Play-N-Skillz, formado por los hermanos estadounidenses de origen argentino y venezolano Juan y Oscar Salinas, se produjo casi orgánicamente, según relataron.

"Estábamos Playz (Juan Salinas) y yo en el estudio en Puerto Rico. Le pasamos el track a Steve y le gustó", contó Yankee.

El artista y el productor coincidieron luego en que una voz ideal para sumarse al esfuerzo era la de Crespo.

"Era la medianoche, estaba durmiendo", recordó por su parte el intérprete de "Suavemente".

"Fue Playz el que convenció a mi esposa de que me despertara y para allá me fui sin saber que me encontraría con Daddy Yankee, alguien con el que quería trabajar desde hace mucho tiempo", añadió Crespo.

Para Yankee el incorporar a su compatriota puertorriqueño Crespo fue un logro "de lujo". "Yo sabía que Elvis era un gallo de pelea que iba a llevar esta canción a otro nivel", subrayó.

Ese otro nivel, quizás, se ha manifestado con la adopción del tema "Azukita" por parte de la comunidad de "Zumba", el método de ejercicio bailable.

Aoki creó una versión especial para clases y los principales profesores de la organización diseñaron una coreografía para las clases de STRONG by Zumba, que tiene movimientos de alta intensidad.

Asimismo, los artistas sacaron a finales de febrero un video en el que Aoki y Yankee libran una batalla en un juego de "Azukita" ficticio, usando lentes de realidad virtual, y que incluye una coreografía del reconocido bailarín Brian Esperon.

Para Yankee, la recepción que está teniendo el tema indica que "más allá de bailar, la gente también quiere unirse".

"Es lo que quiero decir cuando canto y digo que el azúcar puede ser blanco, moreno. El mensaje de la música y la letra es la fusión", destacó.