Abraham Boba pone música a los poemas de Violeta Gil en el CaixaForum Barcelona

Barcelona, 26 jul (EFE).- La escritora Violeta Gil y Abraham Boba, cantante y teclista del grupo León Benavente, actuarán el próximo 4 de agosto en el CaixaForum Barcelona, dentro de las "Noches de Verano" de este centro cultural.

Ambos artistas formarán pareja para poner banda sonora al poemario "Antes de que tiréis mis cosas", la obra más personal y generacional de la autora segoviana, en la que repasa las vicisitudes que vivió en Iowa y en su retorno a Madrid.

La Fundación ”la Caixa” ha programado para la semana del 2 al 6 de agosto un abanico de conciertos, recitales de poesía y proyecciones en el marco de las Noches de Verano de Caixaforum y las CosmoNits en Cosmocaixa.

En la misma noche del 4 de agosto y también en el CaixaForum, el periodista y comunicador Marcel Gregori presentará la propuesta "Mozart: Más allá del bel canto", un concierto divulgativo en que la presencia de Gregori se alterna con la de la soprano Isabella Gaudí, el barítono Carles Pachón y el pianista Josep Buforn para ir tejiendo un espectáculo que parte de la figura del compositor austríaco como hilo conductor.

Además, en el marco del ciclo "Un verano de película", el 2 de agosto se podrá ver la película "Señor" (2018), de la directora Rohena Gera, que explora la división de clases en la India a través de una relación que rompe las barreras de las convenciones sociales.

El 5 de agosto se proyectará "Sorry, We Missed You" (2019), una película que plasma la precariedad económica de una familia británica de Newcastle que intenta rehacerse de la crisis en tiempo de la tecnología.

En Cosmocaixa se celebrará una nueva sesión de las CosmoNits el 5 de agosto con música y cine de ciencia ficción al aire libre, con el concierto del trío de música folk River Omelet y la proyección de la película irlandesa Vivarium (2019).

Además, como cada martes de julio y agosto, el 3 de agosto Cosmocaixa ofrecerá la visita comentada "Ellas en la ciencia", un recorrido por la sala permanente en la que se repasan algunas figuras femeninas de la historia de la ciencia y los principios científicos relacionados con sus descubrimientos.

También el martes el Planetario acogerá las proyecciones "Axioma" y "Paradoja", desarrolladas con técnicas de mapeo en 3D por el estudio Onionlab.

El resultado es una experiencia audiovisual inmersiva que sumerge al público en un viaje a través de las transformaciones geométricas o en una reflexión sobre la incertidumbre del futuro.

Los centros culturales recomiendan planificar y reservar con tiempo las visitas a través de la web de CaixaForum Barcelona y CosmoCaixa para garantizar el respeto de las medidas sanitarias y de aforo.