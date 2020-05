Agenda cultural para la cuarentena (especial finde): surrealismo con David Lynch y un poco de perreo

Parece ser que poco a poco todo avanza hacia una normalidad que a buen seguro será nueva, aunque no sea del todo normal. El lunes, toda España estará en la Fase 1 del plan de desescalada. No obstante, antes de eso tenemos por delante el sábado y el domingo, y no queremos que el confinamiento se nos haga más duro de lo que ya es.

Por eso volvemos con una agenda cultural para pasar un fin de semana lleno de cultura y ocio, independientemente de la fase de desescalada en la que nos encontremos.

Lecturas

Ya podemos volver a las librerías, aunque sea sin tocar los libros. Podemos acercarnos a nuestra librería de proximidad y hacerlo sin cita previa, siempre y cuando mantengamos las distancias de seguridad e higiene sanitario. Te recomendamos 23 libros que nosotros correremos ahora que reabren sus persianas, aquí.

Pero eso no significa que todo haya vuelto a la normalidad en el sector del libro. El parón, la situación de crisis y la previsible caída de ventas obliga a las editoriales a repensar un sistema de producción en ocasiones demasiado aceleracionista. Lee cómo afrontan las editoriales este momento de cambio aquí.

La editorial Astiberri ha publicado durante estas semanas de confinamiento hasta tres volúmenes recopilatorios de historietas inéditas o publicadas en fanzines con algunos de los artistas más reconocidos de nuestro país. La entregas, tituladas Lecturas a domicilio, se pueden encontrar y leer totalmente gratis aquí, aquí y aquí.

Ediciones La Cúpula ha resucitado la mítica revista contracultural El Víbora durante estas semanas de confinamiento. La revista, que se publicó de forma ininterrumpida durante 25 años, ha reunido para la ocasión a un buen puñado de autores que han escogido sus historietas favoritas para armar una serie especial digital. Se han publicado hasta seis entregas y se pueden leer gratis aquí.

La editorialha compartido un vídeo para descubrir y comprender a Kate Millet, figura central del feminismo norteamericano. En la pieza, la traductora Núria Molines desgrana como fue traducir , y habla de su siguiente trabajo, que llegará a España el 6 de julio. Puedes verlo aquí

El rapero y escritor Toteking se ha unido a la iniciativa de la red de bibliotecas públicas de Barcelona recomendando libros que le han ayudado durante confinamiento. En marzo, él mismo publicó Búnker (Blackie Books). Puedes leer nuestra entrevista aquí, y descubrir sus recomendaciones aquí.

El sábado 23 a las 18:00h, Peio H. Riaño conversará sobre su libro Las invisibles. ¿Por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres? (Capitán Swing) con Irene Vallejo, doctora en filología clásica y autora de ensayos como El infinito en un junco (Siruela). Será en el Facebook de la Librería Cálamo.

Cine & Series

La desescalada no ha hecho descender el volumen de novedades de series en plataformas. Aquírecopilamos 10 títulos muy distintos, que nos llevan de Sudáfrica, a la India pasando por Colombia y México.

Amazon Prime Video estrena este fin de semana la nueva temporada de Homecoming, interesante drama que explora las consecuencias psicológicas del conflicto bélico. Creada originalmente por Sam Esmail (Mr. Robot), la serie arrancó con Julia Roberts como protagonista, ahora sin embargo el relato sigue las andanzas Janelle Monáe, una veterana de guerra con trastorno por estrés postraumático. Puedes leer nuestra crítica de la primera y la segunda temporada aquíy aquí.

HBO España estrena la serie de DC Stargirl, creada por Geoff Johns y emitida originalmente en The CW. Narra la historia de una adolescente convertida en superheroína por accidente. "Da frescura al género de los superhéroes sin pretender revolucionarlo", escribía Pedro Zárate en nuestra crítica, que puedes leer aquí.

Movistar+ estrena el fantástico documental Julius Caesar Revealed. Se trata de una película escrita y presentada por Mary Beard, en la que repasa la historia tras el romano más famoso de todos los tiempos. Puedes descubrir más cosas sobre la célebre catedrática y premio Princesa de Asturias,aquí.

El realizador David Lynch, que hace unas semanas estrenaba en Netflix su cortometraje What Did Jack Do?, se abrió hace unos días una cuenta de Youtube llamada David Lynch Theatre para ofrecer prácticamente a diario una especie de parte metereológico. Y tras convertirse en youtuber, ha compartido de forma gratuita su cotrometraje animado Fire (Pozar), realizado en 2015 mediante ilustraciones suyas, animadas por Noriko Miyakawa y con música de Marek Zebrowski. Una joya surrealista que se puede ver aquí.

Filmin estrena la maravillosa Ema de Pablo Larraín, autor de las no menos interesantes Jackie,El Club y Neruda. Ema narra la historia de una bailarina que se acaba de separar de un prestigioso coreógrafo, tras dar al hijo de ambos en adopción. Una cinta en la que se respira libertad creativa, se perrea y se baila como forma de liberación y se discute sobre la vigencia de la familia nuclear en la sociedad contemporánea. Puedes leer nuestra entrevista con Mariana de Girolamo, la actriz protagonista aquí, y un repaso a la carrera de Pablo Larraínaquí.

Conciertos & Recitales

El sábado a las 19:00h, el grupo de blues y folk The Lazy Tones ofrecerá un concierto online en el que el 'precio' de la entrada será a voluntad, para intentar apoyar de alguna forma a los artistas. Se podrá ver en Facebook.

El sábado a las 22:00h, La Bien Querida ofrecerá un concierto gratuito en la plataforma que ha habilitado la Sala BBK, a través de la web y las redes sociales de la sala (ahora cerrada).

El domingo de madrugada, aproximadamente a las 02:00 hora peninsular, vuelve La unión hace la fiesta, festival online de músicos y artistas latinoamericanos. Formaciones como Kchiporros, UrBand o Leon Vodo pasarán por el escenario virtual. Se podrá seguir en Instagram.

View this post on Instagram Éste sábado!!! Espectacular!!! A post shared by LA UNION HACE LA FIESTA (@launionhacelafiestaoficial) on May 20, 2020 at 5:43pm PDT

A lo largo de todo el fin de semana, volverá el Festival Online de Cantautoras, con actuaciones de artistas de México, Italia, Perú, México, Venezuela y España. Los horarios nacionales e internacionales se deben consultar en los perfiles de las artistas y la asociación Somos Aurora. También se podrán seguir desde el perfil de la asociación convocante.

Teatro & Ópera

The Metropolitan Opera de Nueva York estrenará este fin de semana dos óperas en abierto, que se podrán ver en nuestro país a partir de las 00:30 hora peninsular. El sábado podremos ver el Fausto de Gounod, dirigida por Yannick Nézet-Séguin con la soprano Marina Poplavskaya y el tenor Jonas Kaufmann. Y el domingo podremos ver Manon, de Massenet, dirigida por Fabio Luisi con las actuaciones de la soprano Anna Netrebko y el tenor Piotr Beczała. Descúbrelas aquí.

El Teatro Cervantes de Málaga comparte estos días en abierto la obra La Isla del aire, una producción de Factoría Echegaray. Partiendo de la novela homónima de Alejandro Palomas, esta obra dirigida por Jorge Torres se puede ver aquí.

La compañia de teatro LaJoven ha compartido la grabación de la obra El señor de las moscas de William Golding. Un espectáculo dirigido por José Luis Arellano, que representaron en el Teatro Conde Duque de Madrid en 2015. La puedes ver en abierto aquí.

Museos & Arte

El Museo Reina Sofía pone en marcha la muestra fotográfica online Con tres heridas yo. Una exposición virtual que reúne a seis artistas (Olmo Calvo, Rubén H. Bermúdez, Edu León, Roberta Marrero, Isabel Permuy y Judith Prat), que narran seis historias fotográficas en torno a la pandemia desde el interior de los espacios en los que se han vivido estos días. Algunas fotografías se pueden ver aquí.

El Museo del Prado ha puesto en marcha estos días una nueva serie de vídeos en los que especialistas de todas las áreas resaltan obras que, sin ser las más conocidas, resultan fundamentales para profundizar en aspectos esenciales de la Colección Permanente. Destacamos el de Eva Martínez, restauradora de pinturan que nos descubre aspectos ocultos de la obra Predicación del Bautista en el desierto, de Massimo Stanzione. Lo puedes ver aquí.

El Museo Thyssen-Bornemisza pone en marcha el concurso para toda la familia DiverThyssen, con el que pretende acercar el arte a los más pequeños. Se trata de una convocatoria en la que anima a recrear el cuadro que más nos guste de su colección, disfrazándonos o escenificando la composición de la obra con lo que tengamos por casa. Consulta las bases aquí.

La Casa Batlló de Gaudí en Barcelona facilita el acceso a una visita virtual en 360º mientras sigue cerrada al público, hasta la fase correspondiente del plan de desescalada. Puedes hacer el recorrido aquí.

Otras actividades

La iniciativa Carrera Médula para Mateo contra la leucemia infantil, que ha recaudado más de 12.000 euros para la investigación en cada una de sus dos últimas ediciones, no podrá celebrarse físicamente por ahora, pero se ha reinventado como un Escape Room Solidario que se puede jugar online. El 100% de la recaudación se destinará a la Fundación Cris Contra el Cáncer que está apoyando una investigación liderada por el doctor Pérez-Martínez en La Paz. Puedes participar entrando en La odisea de los valientesaquí.