Antonio López cree que el trato dado al rey emérito ha sido "un poco injusto"

Valencia, 24 sep (EFE).- El pintor Antonio López ha asegurado este jueves que, a su juicio, ha sido "un poco injusto" el trato que se le ha dado a Juan Carlos I y ha considerado que no se tenía que haber marchado de "esa manera" de España porque, al lado de "marranadas que hacen otros poderosos, lo del rey es poca cosa".

López ha hecho estas declaraciones a EFE antes de presentar en la Fundación Bancaja de Valencia una retrospectiva del artista castellano-manchego a lo largo de su trayectoria desde los años 50 hasta su creación actual, y en la que también se incluye una exposición dedicada a la pintora figurativa María Moreno, su mujer, fallecida en febrero, en lo que supone la primera ocasión en la que ambos exponen juntos.

Preguntado por si volvería a pintar un retrato de la familia real española, tras el titulado "La Familia de Juan Carlos I" que está expuesto en el Palacio Real de Madrid, el artista nacido en Tomelloso (Ciudad Real) ha afirmado: "Ese cuadro no, pero si me encargara algo la familia real yo lo haría encantado porque los pintores estamos para hacer esos trabajos".

"Todos hemos cambiado mucho, claro que sí, están todos vivos y el rey tiene más o menos mi edad", ha indicado a EFE López, quien ha agregado: "A mi manera de ver, ha sido un poco injusto el trato que se le ha dado al rey; no se tenía que haber marchado así, de esa manera, porque al lado de las marranadas que hacen otros poderosos, lo del rey es poca cosa".

En la rueda de prensa de presentación de la exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 24 de enero, Antonio López ha explicado que cuando se lo encargó Patrimonio Nacional solo había hecho parejas, pero no el retrato de una familia.

"El rey me dijo: somos una familia española; aunque yo sabía que no era así", ha indicado el artista, quien ha explicado que en la obra "no hay cetros ni coronas, es un padre y una madre con sus hijos".

Respecto a si el cuadro se debe mantener donde está en la actualidad tras el escándalo de los presuntos negocios de Juan Carlos I, Antonio López ha dicho que no cree que sea un problema que siga allí.

"Que hagan lo que quieran, creo que está donde debe de estar. ¿Quién quita a la familia de Carlos IV o el cuadro de Inocencio XII por ser feo?", se ha preguntado.