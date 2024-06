Antonio Maestre: “Debemos protegernos de manera colectiva contra las amenazas de la extrema derecha”

El periodista Antonio Maestre hizo público en redes sociales el pasado miércoles que la sesión de firmas que había realizado el día anterior en la Feria del Libro de Madrid, la tuvo que llevar a cabo con un refuerzo de seguridad privada debido a las amenazas que había recibido. Finalmente, las firmas se desarrollaron sin incidentes.

“Conmigo pinchan hueso. Yo jamás voy a cancelar un evento que tenga”, escribió Maestre en sus redes sociales. Según explica a elDiario.es, fue una recomendación policial tras unas amenazas “graves” que llegaron “del mundo neonazi”. El periodista, colaborador de elDiario.es, consultó con la librería en cuya caseta de la Feria iba a desarrollarse la convocatoria si preferían cancelar el acto pero esta se reafirmó en su decisión de seguir adelante.

Pero para que se pudiera hacer sin incidentes, se contó con tres miembros de personal de seguridad y una persona más “de incógnito, protegiendo la caseta”. “Hay gente que llevamos muchos años informando sobre la extrema derecha y que tenemos que convivir prácticamente de manera cotidiana con este tipo de amenazas”, explica Maestre, que alerta de que la profesión lo ha “metabolizado” o interiorizado como “algo normal”.

“Los periodistas, de manera individual, no deberíamos llevar una carga que debería ser colectiva”, señala. “Yo creo que la profesión tendría que tomarse un poco más en serio el hecho de que los periodistas que informamos sobre la extrema derecha tengamos que tener un plus de seguridad”, añade.

Aunque ha preferido visibilizar lo ocurrido, precisamente para buscar esos apoyos colectivos, Maestre alerta de que, si no hay suficiente respaldo, “al final lo que se va a conseguir es que nadie informe sobre la extrema derecha cuando se vea que lleva asociado un coste en seguridad, un coste de vida y de peligro, de lugares a los que no podemos ir y de ansiedad de nuestras familias”.

Ese tipo de “defensa colectiva” cree Antonio Maestre que “no se da”. “Compañeros como Miquel Ramos o yo lo vivimos de manera individual, este es un caso más, pero en los últimos diez años ha pasado muchas veces y las asociaciones de prensa como la APM o la FAPE han mirado para otro lado, así como mucha buena parte de la profesión”.

Para el autor de Franquismo SA, Los rotos o Infames, hacer públicas las amenazas hace que “la gente se solidarice, hable de esto y lo denuncie”. “Esto ayuda a proteger a las personas que estamos en cierto riesgo. Se manda un mensaje a la gente que amenaza y que piensa en agredirnos que, si lo hacen, va a tener a toda la profesión en contra, a los medios de comunicación, a los políticos y a las instituciones”. “Debemos protegernos de manera solidaria y colectiva, porque si lo hacemos así, estaremos todos mucho más protegidos”, no solo las personas que puedan tener cierta relevancia pública, apunta, sino también “gente menos conocida que no tiene las herramientas para hacerlo público”. “Es importante que no miremos para otro lado”, concluye.